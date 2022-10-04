بيروت - عامر زين الدين



وجه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى نداء إلى «المسؤولين والمجلس النيابي للقيام بواجباتهم حيال الاستحقاقات الداهمة، من رئاسة الجمهورية التي تتطلب رئيسا جديدا لعله يعيد الثقة والأمل الى الوطن، وحكومة يجب ان تتشكل دون أي تأخير لأن الشعب لم يعد يحتمل».



وقال في كلمتين له خلال زيارة تفقدية قام بها الى بلدة صليما في المتن الأعلى، حيث أقيم له استقبال روحي واجتماعي جامع: «علينا المحافظة على منظومة القيم لكي نحافظ على مجتمعاتنا، ودعوتنا للتمسك بالأرض وما فيها من الخيرات والحفاظ على الوطن الذي يتطلب منا الكثير، خاصة في مثل هذه الظروف والمحن القاسية كالتي نعيشها اليوم وفي مختلف مجالات الحياة، ولن يبقى لنا إلا أن نكون متعاضدين متماسكين لكي نواجه التحديات، واننا نرفع الصوت في وجه المسؤولين والمجلس النيابي للقيام بواجباتهم حيال الاستحقاقات الداهمة، من رئاسة الجمهورية التي تتطلب رئيسا جديدا لعله يعيد الثقة والأمل الى الوطن، وحكومة يجب ان تتشكل دون أي تأخير لأن الشعب لم يعد يحتمل، عليهم القيام بواجباتهم واحترام المهل الدستورية ومشاعر الشعب الذي يعاني».