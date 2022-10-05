يطلق "بريوريتي باس"، وهو برنامج تجارب المطار الأصلي والرائد في السوق، الذي تملكه وتديره شركة "كولينسون"، اليوم برنامج احتفالات استثنائي بمناسبة ذكرى مرور 30 عاماً على تأسيسه.

في حين أن القطاع اليوم يبدو مختلفاً كلياً عما كان عليه في عام 1992 عندما تم إطلاق" بريوريتي باس"، إلا أن أعضاءه لايزالون في صميم كل ما يقوم به. وبالتزامن مع خروج العالم من فترة الإغلاق العالمي وموسم صيف مزدحم، يعود السفر بقوة ليتصدر مشهد الأعمال من جديد. يُظهر قطاع السياحة في الشرق الأوسط انتعاشًا ملحوظًا من خلال تسجيل نمو سنوي بنسبة 132٪ في الربع الأول من عام 2022، وترغب "كولينسون" بمكافأة ولاء أعضاء "بريوريتي باس" وتحفيز شغفهم بالسفر مرة أخرى في عام 2022 وما بعده.

وفي معرض تعليقها على النجاح المستمر لـبرنامج "بريوريتي باس" والتركيز على تحقيق المزيد مستقبلاً، قالت بريانكا لاكاني، نائب رئيس أول في «كولينسون»، "على مدى العقود الثلاثة الماضية، شكلت الثقة، التي وضعها أعضاؤنا بنا، ركيزة أساسية لنجاحنا. واليوم، يعود قطاعا السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على المسار الصحيح، حيث استقبلت دبي أكثر من 5.10 مليون سائح دولي في النصف الأول من عام 2022 ، وارتفع عدد الزوار الدوليين للمملكة العربية السعودية بنسبة 130٪ في عام 2022 مقارنة بعام 2021. وفضلاً عن ذلك، تستضيف قطر أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم والتي من المرتقب أن تُنعش السياحة في جميع أنحاء المنطقة، وتتوقع قطر استقبال 1.2 مليون زائراً، أو ما يقرب من 40٪ من إجمالي عدد سكانها خلال الأشهر الأخيرة من عام 2022. ومن المرجح أن تكون دبي قاعدة المحطات الفضائية الأكثر جذبًا لمشجعي بطولة كأس العالم. ومن المعروف أن المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي حريصون على تعويض الوقت الضائع عندما يتعلق الأمر بالسفر. أظهر تحليل لأكثر من أربعة ملايين منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات لأكثر من مليوني مستخدم ناطق باللغة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي بأن الدردشات والمنشورات ذات الصلة بالسفر قد زادت بنسبة 110٪ و 151٪ على التوالي بين عامي 2019 و 2021 ."

تظهر هذه الأرقام بأن منطقة الشرق الأوسط تشهد إقبالاً قوياً على السفر، وما زلنا ملتزمين بتزويد العملاء بتجارب سفر وصالات رائدة في السوق. وبمناسبة احتفالنا بمرور 30 عاماً على التأسيس، نود أن نكافئ أعضائنا ومواصلة إضافة المزيد من الأهداف والقيمة والتجارب السلسة لتقديم خدمات لا مثيل لها ".

تتويجاً لاحتفالها بعيد ميلادها الثلاثين، ستطرح الشركة إصداراً محدوداً من بطاقة عضوية الذكرى السنوية الـ30 لتأسيس "بريوريتي باس"، والتي تتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى صالة " بريوريتي باس" لعدد 30 رحلة سفر ذهاب وعودة (60 زيارة) على مدار خمس سنوات. وتأتي البطاقة مغلفة في صندوق هدايا أنيق يحمل علامة "بريوريتي باس" مع بعض السلع الفاخرة الخاصة بالسفر.

وسيوزع "بريوريتي باس" 30 من بطاقات العضوية محدودة الإصدار هذه فقط* حول العالم لمجموعة متنوعة من المسافرين:

المجموعة الأولى هي فئة مختارة من أعضاء "بريوريتي باس" الأوفياء والقدامى الذين تمت دعوتهم للمشاركة في الاحتفالات كتعبير عن شكرهم على عضويتهم وحبهم المستمر للسفر. ومن المؤكد بأنهم سيشعرون بالبهجة والسرور لحظة استلام البطاقة المغلفة في صندوق هدايا تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض والذي سيتم إرساله عبر البريد.

أما أعضاء المجموعة الثانية، فبإمكانهم الفوز ببطاقة العضوية محدودة الإصدار من خلال الاشتراك في مسابقة "بريوريتي باس" #LiveLoveLounge التي سيتم إطلاقها على الانستجرام. وبإمكان المسافرين التعبير عن مدى حبهم للحياة أثناء تواجدهم في صالة المطار ومعاودة رحلات سفرهم من جديد من خلال مشاركة صورة أو مقطع فيديو يعرض أكثر شيء يحبونه في الصالة إلى جانب الهاشتاج #LiveLoveLounge. يتطلب الأمر من المشاركين إظهار مهاراتهم الإبداعية قدر الإمكان أثناء التقاط الصور وإرسال مشاركاتهم، وسيقوم "بريوريتي باس" باختيار الفائزين على مدى الشهرين القادمين.

تضم المجموعة الثالثة من الفائزين، "نجوم خدمات السفر" من جميع أنحاء العالم تقديراً لجهودهم ومساهماتهم البارزة في قطاع السفر، والتي تمثلت إما في مساعدة المسافرين أو دعم القطاع أثناء الوباء، أو ربما لعب دور حاسم في مساعدته على العودة بأمان في المستقبل.

إلى جانب كشف النقاب عن البطاقة الحصرية، يقدم "بريوريتي باس" أيضاً قائمة تشغيل الأغاني "Spotify"، حيث يطلب من الأعضاء إضافة أغانيهم المفضلة، وخاصة تلك التي تذكرهم بالسفر أو احتفالاتهم المبهجة. وبمقدور الأعضاء أيضاً تقديم اقتراحاتهم بشأن خيارات قائمة التشغيل على موقع الانستجرام الخاص ببرنامج "بريوريتي باس"، كما يتم تشجعيهم على متابعة الصفحة للحصول على المزيد من التفاصيل والإطلاع على تشكيلة الأغاني المتوفرة.

وقال ديفيد إيفانز، الرئيس التنفيذي المشترك في "كولينسون"، "ان احتفالنا اليوم بالذكرى الثلاثين للتأسيس يشكل علامة فارقة في رحلة نجاحنا وإنجازاً حقيقياً نفخر به. لقد أمضينا الثلاثين عامًا الماضية في المساعدة على الارتقاء بتجارب المطار والسعي لأن نصبح أحد أكثر رفاق السفر المفضلين والموثوقين." وأضاف بالقول، "نحن ندرك بأن أعضاءنا هم المكوّن الأهم بالنسبة لنا، ولهذا أردنا أن يكون احتفالنا بهذه المناسبة مرتكزاً عليهم بالمرتبة الأولى."

"إن احتفالنا بذكر التأسيس الثلاثين يأتي بالتزامن مع فترة مهمة للغاية يشهدها القطاع. ففي حين أن العالم يتعافي من الوباء، يخطط الناس ويبدأون بالانطلاق في رحلات سفرهم الأولى منذ وقت طويل. إنها لحظة رائعة ومواتية حقاً للاحتفال بكل ما يقدمه قطاع السفر، ولهذا فنحن نكافئ أولئك الذين يمثلون قطاع السفر في كل ما قدمه ويقدمه وكل ما ينطوي عليه من فرص واعدة. لقد كانت 30 عاماً رائعة حقاً، إلا أننا متحفزون على الأخص للفترة القادمة، وهي الاستثمار المستمر في أفضل العروض حتى يتمكن أعضاؤنا من العودة إلى رحلات سفرهم بكل حماس واندفاع. نحن نرغب بأن يقضي الناس فترة الثلاثين عامًا القادمة بصحبتنا ليبدأوا كل رحلة باستخدام "بريوريتي باس" .

تم إطلاق "بريوريتي باس" في عام 1992 لتجسيد حقيقة أن رحلة السفر هي بمثل أهمية الوجهة ذاتها، وكذلك لتزويد محبي السفر بتجربة مميزة لصالات المطار من دون الحاجة للسفر على الدرجة الأولى. واليوم ، يوفر "بريوريتي باس" للمسافرين إمكانية الوصول إلى 1.300 صالة وتجربة في أكثر من 650 مطار في 148 دولة. وبإمكان الأعضاء الوصول إلى مجموعة متنامية من التجارب المتميزة – بدءاً من "سبا" وحجرات النوم، وصولاً إلى تناول الطعام – وهو ما يضفي على كل رحلة طابعاً مميزاً وذكريات لا تنسى.

* بطاقة عضوية محدودة الإصدار، وستكون متوفرة فقط في إطار احتفالات ذكرى تأسيس "بريوريتي باس"، وليست مخصصة للبيع بالتجزئة.