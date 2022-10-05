أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق بطاقته الائتمانية الجديدة، والتي يتم منحها لعملاء إدارة الخدمة المصرفية الخاصة بناء على دعوة شخصية، مانحا إياهم مزايا وخدمات خاصة.



يمكن لحاملي بطاقة فيزا إنفينيت بريفيليج الائتمانية الجديدة الاستمتاع بتجربة إقامة لا تنسى في أرقى الفنادق وبأسعار تنافسية والاستفادة من مكافآت وامتيازات خاصة بأصحاب العضوية الذهبية في برنامج مكافآت فنادق جميرا سيريوس، علاوة على ذلك يتم منح حاملي البطاقة الائتمانية الجديدة مرشد متخصص في إدارة نمط الحياة، وأفضل خدمات الكونسيرج على مستوى العالم من خلال «Quintessentially».



وللبطاقة العديد من المميزات الحصرية، حيث تمنح حامليها عضوية مجانية في نوادي المنتسبين العالمية (IAC) وبالتالي إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 شركة خاصة، وعدد من النوادي الاجتماعية، وأكثر من 60 نادي للجولف في جميع أنحاء العالم.

كما سيستمتع العملاء بمجموعة واسعة من التسهيلات التي تقدمها شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) تتمثل في خدمة «الاستقبال والترحيب» غير المحدودة في كل من دبي وأبوظبي لحامل البطاقة وأفراد أسرته.



وفي هذا يقول لؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت: يسرنا الإعلان عن إنجاز جديد نقدمه كبنك لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، من خلال طرح البطاقة الائتمانية المعدنية. سوف يكون بوسع العملاء الآن الاستمتاع بالعديد من المزايا والتسهيلات الاستثنائية أثناء السفر إلى الخارج، ما يجعل رحلاتهم أكثر تميزا ورفاهية وسلاسة.



وأضاف: يحق لعملائنا من خلال هذه البطاقة الائتمانية الجديدة الوصول إلى عدد من الفنادق الشهيرة وصالات الانتظار في مختلف مطارات العالم وكذلك أشهر النوادي، فضلا عن الاستمتاع بالخدمة تحت قيادة وإشراف باقة من ذوي الخبرة والحرفية.

يحظى عملاؤنا أيضا برحلات مؤمنة من قبل كبرى شركات التأمين في جميع أنحاء العالم.



ويقول آنكوش ديفادسون، مدير فيزا انترناشيونال في الكويت: سعداء بتقديم البطاقة الائتمانية الجديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة لدى البنك الأهلي الكويتي.

يعكس تصميم البطاقة ضمنيا ما تمنحه فيزا لفئة مختارة من عملائها، من خبرات استثنائية لكل من يبحث عن خدمات شخصية فريدة.



نتطلع إلى تقديم عروض مبتكرة لعملاء البنك الأهلي الكويتي مصممة خصيصا لتناسب مختلف شرائح حاملي البطاقات للاستمتاع بتجارب دفع آمنة وسلسة ومجزية لدى أكثر من 100 مليون شريك تجاري في جميع أنحاء العالم.