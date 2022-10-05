في إطار حرص إدارة بنك وربة على الارتقاء بمستوى جميع العاملين وبما ينعكس إيجابيا على مستوى المنتجات وخدمات العملاء، يواصل بنك وربة مبادرته الأولى من نوعها «رعاية» لدعم الموظفين الموهوبين ومساندتهم لتحقيق أهدافهم الشخصية بعيدا عن الجانب الوظيفي، حيث تم اختيار مجموعة من الموظفين ودعمهم على المستويين المادي والمعنوي لتحقيق طموحاتهم.



وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي شاهين حمد الغانم: نحرص كل الحرص على اتباع أحدث خطط التطوير العالمية في تنمية مواهب مواردنا البشرية إيمانا من إدارة البنك ومجلس الإدارة إنها العنصر الرئيسي لأي تطور ونمو، موضحا أن هذا البرنامج يأتي ضمن سعينا الدائم لخلق بيئة عمل إيجابية في بنك وربة، وجعل البنك علامة فارقة في القطاع المصرفي من حيث الاهتمام بتجارب الموظفين ورفع مستوى الرضا الوظيفي، حيث سيتم التركيز هذا العام على بعض المواهب في المجالات الخاصة بالصحة والرياضة، والعلوم التقنية، إضافة إلى مهارات التصوير والفنون، وسيتم لاحقا إدراج مزيد من المجالات التي تحظى باهتمام موظفي بنك وربة.



وتابع قائلا: الاهتمام بالجانب الآخر من حياة الموظف وتطويره في الجوانب التي تشكل أهمية بالنسبة له لا يقل أهمية عن تطويره في مجال العمل، كما يعتبر الاهتمام بالجانب الشخصي للموظف من الأمور الحيوية التي تعزز الولاء الوظيفي والانتماء وتشكل قيمة مضافة للمزايا التي يوفرها البنك لموظفيه.



وذكر أن بنك وربة نجح في السنوات الأخيرة في تنفيذ العديد من المبادرات المهمة في سبيل تنمية وتطوير موظفيه وهو ما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها.



وأكد الغانم أن الفترة المتبقية من العام الحالي ستشهد المزيد من المبادرات التي من شأنها تطوير الذات للموظفين وتنمية قدراتهم الإبداعية سعيا من إدارة البنك إلى اكتشاف المزيد من الموهوبين وترقيتهم في السلم الإداري للبنك وبما يتناسب مع مستوى طموحاتهم.



وتأتي هذه الجهود ضمن مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه موظفيه، كما يعتبر الموظف عمر بدر العمر هو ثاني موظف يقع عليه الاختيار لتعزيز موهبته في المجال الرياضي وسباق الماراثون تحديدا، حيث رعاه البنك في رحلتيه في ماراثون كوبنهاغن والذي انطلق بتاريخ 18 سبتمبر بمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق، كما سيواصل رعايته له في ماراثون فالنسيا بمشاركة أكثر من 30 ألف متسابق وذلك بتاريخ 4 ديسمبر المقبل، وسيحرص البنك خلال العام الحالي على تحقيق رغبات ما لا يقل عن 10 موظفين وذلك لتنمية مهاراتهم الاحترافية وتعزيزها.



وفي السياق ذاته، قال الموظف عمر العمر: ما يقدمه البنك يعتبر إضافة لتعزيز هواياتنا الرياضية، مضيفا أن مثل تلك الرعايات تزيد إيمان الموظف بالإبداع وذلك بعد اهتمام جهة العمل وتقديمها الرعاية له بعيدا عن اعتبارات العمل الأساسية.



جدير بالذكر أن بنك وربة عمل على خطة متكاملة خلال 2022 وذلك لتحفيز الموظفين واطلاق ابداعاتهم الشخصية، كما يسعى البنك بشكل دائم إلى الاستماع إلى آراء الموظفين واقتراحاتهم فيما يخص بيئة العمل وتطوير الإنتاجية من خلال القنوات الرسمية كالاستفتاءات الإلكترونية التي تقام بشكل سنوي أو من خلال اللقاءات والنقاشات التي تستهدف شرائح محددة وتلاقي القبول والرضا من الموظفين.