بشرى شعبان



طلبت وزارة الشؤون من وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار جمال الجلاوي استغلال مبنى الأوقاف الجديد في منطقة جنوب السرة من قبل مكتب الإنماء الاجتماعي التابع لوزير الشؤون.



ولفتت «الشؤون» في خطاب لها إلى أن استغلال مبنى الأوقاف في جنوب السرة نظرا لحاجة وحسن سير العمل في مكتب الإنماء الاجتماعي، على أن يكون المبنى بديلا رئيسيا.



وفي الوقت ذاته وانتظارا لموافقة «الأوقاف»، أقرت وزارة الشؤون نقل جميع موظفي مكتب الإنماء الاجتماعي إلى مقر مؤقت تابع لها في منطقة المسايل وذلك التزاما بتعليمات ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد إضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة بعد تقارير الإدارة العامة للإطفاء والدفاع المدني بشأن سلامة المبنى الحالي وارتباط ذلك بسلامة الموظفين.



وسيتم نقل الموظفين على مرحلتين، الأولى خاصة بالموظفين الذين استكملوا جميع الإجراءات، يلحقهم بدءا من 16 أكتوبر الجاري الموظفين أو الإدارة الذين لم يستكملوا الإجراءات أو بانتظار ردود الجهات الحكومية المختلفة والمختصة المتعلقة بالمبنى البديل.



وبناء على خطاب وجهه مدير عام الإنماء الاجتماعي للموظفين، لن تتأثر سلامة مواقفهم الوظيفية، وذلك وفق ضوابط ولوائح ديوان الخدمة المدنية المنظمة لذلك، ومنها تقييم الموظف أو نظام حضوره وانصرافه.