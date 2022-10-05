وقّعت الهيئة العامة للمواني "مواني" السعودية، عقداً مع "مجموعة جلوب"، لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي على مساحة 135 ألف متر مربع، بما يعزز الميزة التنافسية للميناء.

يأتي ذلك امتدادًا للمبادرات التي أطلقتها "مواني" بإنشاء مناطق لوجستية داخل وخارج المواني؛ تُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وتُسهم في تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة تُواكب خطط التنمية الوطنية، تماشياً مع مستهدفات الhستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتسعى "مواني" إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة التنوع الاقتصادي، إلى جانب توفير وتوطين فرص عمل في قطاع الخدمات اللوجستية وتطويرها في ميناء جدة الإسلامي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويشهد ميناء جدة الإسلامي عمليات تطوير تستهدف تحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية عبر برامج التطوير، وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "مواني" مع شركائها الاستراتيجيين لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات، وتعميق قنوات الاقتراب وأحواض الدوران والممرات البحرية، وكذلك إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تصميمية أكبر يمكنها استقبال السفن الضخمة؛ سعياً منها لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موان عالمياً.

ويُعد ميناء جدة الإسلامي الميناء الأول للصادرات السعودية ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر، إذ ترد عبره 75% من التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر المواني السعودية، ويسهم في تعزيز القدرات التشغيلية المتميزة للميناء والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء.