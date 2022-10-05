آلاء خليفة - ندى أبو نصر - ثامر السليم



انطلقت صباح أمس انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة في 6 مواقع بجامعة الكويت متمثلة في الجابرية والشويخ وكيفان ومدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» والخالدية والعديلية، وسط أجواء هادئة، حيث توجه طلبة جامعة الكويت إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة من الطلبة الكويتيين والطلبة من فئة غير محددي الجنسية من المستجدين والمستمرين.



ورغم فتح صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى أمام الممارسة النقابية الطلابية لأكثر من 35 ألف طالب وطالبة، إلا أن أغلب الكليات شهدت غيابا كبيرا للطلبة وضعف إقبال على التصويت، لشعورهم بأن الانتخابات محسومة مسبقا، في ظل تنافس 3 قوائم، هي تحالف «الائتلافية مع الاتحاد الإسلامي»، والقائمة المستقلة، والقائمة الإسلامية.



فقد مرت الانتخابات بلا نكهة انتخابية كالمعتاد، فلم تكن هناك تجمعات طلابية، أو تواجد لأنصار القوائم أمام اللجان لإقناع المقترعين بالتصويت لأنصارهم، ولم تنتشر صور المرشحين في مداخل ومخارج وممرات الكليات بنفس الصورة التي كنا نلاحظها في الانتخابات السابقة، بل كان التصويت ضعيفا جدا في معظم مواقع الجامعة، لاسيما في الجابرية والعديلية، لدرجة أنك لا تشعر بأي انتخابات ولا توجد أي بوسترات للقوائم الطلابية، والغريب في الأمر ليس فقط غياب الطلبة، إنما غياب مندوبي ومندوبات القوائم كذلك، فباتت قاعات التصويت خالية، لا يبدو عليها أي أجواء انتخابية، وكذلك الحال خارج اللجان فخلت الممرات من الصيحات والشيلات الانتخابية، كما كان من الملاحظ ضعف وجود بوسترات القوائم التي تتضمن أسماء المرشحين والمرشحات من كل قائمة وشعار القوائم، فكان عرسا ديموقراطيا خاليا من ضيوفه.



وقد جالت «الأنباء» على كليات جامعة الكويت بمختلف مواقعها، حيث كان الإقبال ضعيفا نوعا ما في ساعات الصباح الأولى عند فتح الصناديق الساعة 9 صباحا وبدأ في الازدياد الساعة 11 صباحا وزاد في فترة الظهيرة وما بين المحاضرات.



الشويخ إقبال ضعيف



شهدت انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة في موقع الجامعة بالشويخ والذي يضم كليتي الحقوق والعلوم الاجتماعية اقبالا متوسطا من قبل الطلاب والطالبات في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، حيث لم تشهد انتخابات هذا العام أي هتافات طلابية او حماسية من قبل القوائم المتنافسة وتكاد تخلو أروقة موقع الجامعة بالشويخ من أي شعارات انتخابية باستثناء احدى القوائم المسيطرة على المشهد الانتخابي.



وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع مصعب الملا ان انتخابات اتحاد فرع الجامعة هذا العام تنافس على مقاعد الهيئة الإدارية فيها كل من القائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي والقائمة المستقلة والقائمة الإسلامية، مؤكدا ان طلبة جامعة الكويت على وعي كبير بالعملية الانتخابية، ومشاركتهم تأكيد على أن العمل النقابي الطلابي يحظى باهتمام وإقبال طلابي في كل عام دراسي.



وبين الملا أن دور الهيئة التنفيذية هو الاشراف على العملية الانتخابية بكل حيادية وتقف على مسافة واحدة بين جميع القوائم الطلابية المتنافسة، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في خدمة طلاب وطالبات جامعة الكويت.



وقال رئيس لجنة الاقتراع في كلية الحقوق عبدالكريم الكندري ان الإقبال كان جيدا منذ الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع الساعة الثامنة صباحا، حيث بلغ عدد المقترعين حتى الساعة الواحدة والنصف 950 طالبا من اصل 1300 طالب، و690 طالبة من اصل 2000 طالبة، مؤكدا ان نسبة الحضور زادت في الساعات الأخيرة من الاقتراع بسبب أوقات محاضرات الطلبة.



بدوره، قال رئيس لجنة الاقتراع في كلية العلوم الاجتماعية حسين العطار إنه كان هناك تعاون كبير بين جميع القوائم المتنافسة واللجنة المنظمة للانتخابات، مشيدا بالوعي الكبير الذي يتمتع به طلاب وطالبات جامعة الكويت.



وبين العطار أن عدد المقترعين والمقترعات وصل حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا 550 طالبا من أصل 1050 طالبا، و600 طالبة من أصل 2300 طالبة، مؤكدا عدم وجود أي مشاكل تذكر خلال عملية الاقتراع.



الجابرية



فيما انطلقت الانتخابات أمس في الحرم الجامعي بالجابرية عند التاسعة صباحا، وفي هذا الصدد، اكدت رئيسة لجنة الاقتراع في كلية الطب المساعد نوف الدوسري ان الاقبال كان كبيرا حتى الساعة العاشرة وخف الاقبال قليلا بسبب المحاضرات، وتزايد بعد ذلك في الحضور بعد المحاضرات.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة في كلية الطب فهد طارق العبد الغفور ان العملية الانتخابية سارت بشكل منظم وهادئ، والاقبال كان جيدا بلا عراقيل او مشاكل ووصلت الاصوات في الفترة الصباحية الى 117 صوتا من أصل 1000.



الشدادية مشاركة انتخابية



وفي جولة لـ«الأنباء» داخل موقع الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية والذي يضم كليات (الهندسة والبترول، العلوم، العلوم الادارية، العلوم الحياتية، الآداب، التربية) لاحظنا اقبالا متوسطا خجولا من الطلاب على المشاركة في التصويت في الانتخابات.



ومن داخل لجنة الطالبات بكلية الهندسة والبترول صرحت رئيسة اللجنة آمنة الكندري بانه تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحا لتنتهي عملية التصويت الساعة 3 عصرا حيث ان لائحة الانتخابات تنص على استمرار عملية الاقتراع 6 ساعات



وأوضحت انه كان هناك اقبال خفيف من الطالبات على المشاركة مع زيادة الاقبال في الساعات الاخيرة، مشيدة بوعي الطالبات في إلمامهن بآلية التصويت والأوراق المطلوبة منهن للمشاركة في عملية الاقتراع.



من جهته، اوضح رئيس لجنة الطلبة بكلية الهندسة والبترول مشعل العبدالغفور ان عملية الاقتراع بدأت الساعة 9 صباحا بإقبال خفيف في الساعات الاولى زاد في فترة الظهيرة وفي الوقت ما بين المحاضرات الدراسية، مشيدا بالتزام الطلبة ووعيهم في المشاركة بالعملية الانتخابية.



ومن داخل لجنة طلبة كلية العلوم، أوضح رئيس اللجنة فواز الخاطر انه تم فتح باب الاقتراع الساعة 9 صباحا، مشيدا بتعاون مندوبي القوائم الطلابية.



وأوضح خاطر ان الاقبال كان خفيف صباحا وزاد في فترة الظهيرة متوقعا زيادة الاقبال قبل غلق باب التصويت بساعة تقريبا، كاشفا عن انه لم يتم حرمان اي طالب من حقه في التصويت نظرا لالتزام الجميع، مشيدا بوعي الطلبة.



وبدورها، أوضحت رئيسة لجنة طالبات كلية العلوم منى الكندري ان عملية الاقتراع بدأت الساعة 9 صباحا بإقبال ضعيف من الطالبات وزاد بعد الساعة 10 ونصف صباحا مع زيادة الاقبال قبل غلق الصناديق.



وأشادت الكندري بوعي الطالبات وحرصهن على المشاركة والحضور في الانتخابات.



اما في كلية العلوم الحياتية فكانت الاجواء هادئة للغاية لاسيما أنها تضم عددا قليلا من الطلبة مقارنة بعدد الطالبات، ومن داخل لجنة الطلبة اوضح رئيس اللجنة أحمد السبيعي ان التصويت تم من خلال الهوية الجامعية وفي حال نسيانها يقدم الطالب اثبات شخصية مرفقا بالجدول الدراسي ليتمكن من المشاركة في التصويت.



من ناحيتها، اوضحت رئيسة لجنة الطالبات بكلية العلوم الحياتية حصة الراشد ان الاجواء كانت هادئة وزادت نسبة اقبال الطالبات في فترة الظهيرة وما بين المحاضرات الدراسية.



ومن داخل كلية العلوم الادارية، اوضح رئيس لجنة الطلبة عبدالعزيز الحسيني ان الاقبال كان خفيفا جدا في ساعات الصباح الاولى وزاد بعد الساعة الاولى من بداية الاقتراع ولم يتم حرمان اي طالب من التصويت نظرا لالتزام الجميع، مشيدا بالتزام ممثلي القوائم الطلابية داخل لجان الاقتراع.



من جهتها، اوضحت رئيسة لجنة الطالبات بكلية العلوم الادارية مناير السعيدي ان اللجنة فتحت ابوابها للطالبات الساعة 9 صباحا وكان الاقبال خفيفا وزاد في فترة الظهيرة. وذكرت السعيدي ان الامور تسير بسلاسة ويسر داخل لجان الاقتراع، مشيدة بحرص الطالبات على الحضور للتصويت لاختيار من يمثلهن في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت.



وفي جولتنا داخل كلية التربية بدأنا نشاهد اجواء انتخابية حماسية نوعا ما حيث توافد الكثير من الطلبة والطالبات للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.



من ناحيته، اوضح رئيس لجنة الطلبة بكلية التربية عمر الفضلي ان الاقبال كان خفيفا نوعا ما ولكنه بدأ في التزايد في فترة الظهيرة وظل مستمرا دون انقطاع حرصا من الطلبة على المشاركة في العملية الانتخابية.



من ناحيتها، أوضحت رئيسة لجنة الطالبات بكلية التربية، دلال الحمادي ان الاقبال كان جيدا جدا منذ ساعات الصباح الاولى داخل اللجنة، مشيدة بوعي الطالبات وحرصهن على المشاركة والادلاء بأصواتهن واختيار من يمثلهن في الاتحاد.



وختاما، وفي كلية الآداب لاحظنا اقبالا من الطلاب على الحضور منذ ساعات الصباح الاولى للمشاركة في عملية التصويت.



وبهذا الصدد، اوضح رئيس لجنة الطلبة بكلية الآداب عبدالله السويري انه كان هناك اقبال كبير من الطلبة على المشاركة في التصويت منذ ان فتحت اللجنة ابوابها صباحا ولم يتوقف الاقبال الطلابي على الحضور والتصويت، مشيدا بالتزام طلبة وطالبات جامعة الكويت وحرصهم على اخراج العرس الديموقراطي بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة جامعة الكويت.



من جانبها، اوضحت رئيسة لجنة الطالبات في كلية الآداب نورة الحويتان ان اللجنة شهدت اقبالا كبيرا من الطالبات على الحضور والتصويت، موضحة انه لم يتم حرمان أي طالبة من التصويت نظرا لالتزامهن جميعا بكافة التعليمات الخاصة بالعرس الديموقراطي.

من أجواء الانتخابات



٭ الاجواء كانت هادئة تماما والحضور كان طاغيا للطالبات في كلية الطب والطب المساعد.



٭ لم يكن هناك تواجد كثيف لمنسقي القوائم كما لم يكن ملحوظا وجود شعارات مثل السنوات السابقة.



٭ كان من الملاحظ غياب أنصار القوائم عن المشاركة بالصيحات والشيلات الانتخابية وخلا المشهد الانتخابي من الحماسة الانتخابية المتعارف عليها في انتخابات الاتحاد.



٭ لاحظنا غياب البوسترات الخاصة بالقوائم الطلابية المتنافسة في الانتخابية وتكاد تكون اقتصرت على قائمة واحدة فقط وبعدد قليل من البوسترات في كل كلية.



٭ قام موظفو ادارة الامن والسلامة بجامعة الكويت (رجال ونساء) بدور كبير في انجاح العرس الانتخابي، حيث ساهموا في ارشاد الطلاب للجان الانتخابية وتنظيم دخولهم وخروجهم من اللجان فضلا عن تنظيمهم لعملية المرور امام مباني الكليات، فكل الشكر لجميع أعضائها، وعلى رأسهم مدير الإدارة يوسف الخميس.



٭ سادت روح رائعة من التعاون بين الطلاب المستمرين والمستجدين في مساعدة الطلبة المستمرين لزملائهم من المستجدين وإرشادهم بكيفية المشاركة في العملية الانتخابية.



٭ اثناء تواجد «الأنباء» في لجنة طلبة كلية الهندسة والبترول شاهدنا موقفا لطالب كاد يصور ورقته الانتخابية لولا ملاحظة اعضاء اللجنة له ومنعه من هذا الفعل الذي يتعارض مع اللوائح الانتخابية.