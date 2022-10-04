عبدالكريم أحمد



أعلنت مجموعة من أمناء سر الجلسات في قصر العدل الاعتصام وعدم حضور جلسات المحكمة خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري.



وأرجعت المجموعة قرارها خلال كتاب بعثت به إلى وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم ومديري إدارات كتاب المحاكم، إلى تجاهل الوزارة لنظر مشكلة ‏«الحجّاب» ومعاناتهم معها.



وأوضحت بأنها ورغم المناشدات المتعددة التي قامت بها إلى جميع المسؤولين ودعوتهم للنظر بعدم تولفر حجاب المحكمة في مبنى قصر العدل رغم توافرهم في مبان أخرى.



وأشاروا إلى أن هذا الأمر يجعلهم يتكبدون أعباء تتمثل بنقل الملفات وترتيبها والنداء على الحضور وتدوين محاضر الجلسات ومتابعة طلبات الهيئات القضائية.