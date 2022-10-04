اختارت قارة آسيا المصور الكويتي خليل ندوم عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدورة المقبلة 2022 - 2026.



وتم اختيار ندوم بالتزكية وذلك في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء ضمن اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية "AIPS" الرابع والثمانين في العاصمة الإيطالية روما.



وجاء اختيار مرشح الكويت أثر توافق داخل القارة الآسيوية على اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية برئاسة الكوري هيدونج خلفا للكويتي سطام السهلي و5 نواب للرئيس وهم النائب الأول للرئيس عادل الزهراني من المملكة العربية السعودية والقطري مبارك بوعينين والعماني أحمد بن سيف الكعبي والماليزي أحمد كواري عيسى والهندي سابا ناياكان والإيراني ميسم زماني إبادي، إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي وعددهم 8 أعضاء أبرزهم سلطنة عمان وفلسطين واليمن، كما أجرت القارات الأخرى انتخابات لها لاختيار قياداتها.