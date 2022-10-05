أسامة أبو السعود

رفع رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي، اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كل معلم ومعلمة من أبناء الكويت ومختلف معلمي العالم بمناسبة يوم المعلم، واصفا اياهم بأنهم " ورثة الانبياء ورافعو مشاعل النور وحاملو لواء العلم والتربية ومربو الأجيال " .

وفي يوم المعلم العالمي الذي يوافق 5 اأتوبر من كل عام، اكد العازمي ان المعلمين يتحملون مسؤولية عظيمة في نهضة الامم ورقيها وتطويرها عبر بناء اجيال متسلحة بالعلم ومدركة ان العلم هو الركن الاساسي في بناء الوطن وتنميته وازدهاره .

وشدد العازمي على ان الكويت تفخر بمعلميها الذين خرجوا اجيال عديدة ومستمرون في أداء واجبهم بكل جد واخلاص وايمان بالله بان الكويت تستحق بذل كل الجهود لبنائها وتنميتها ونهضتها .

وفي هذا الاطار دعا العازمي الى المزيد من الاهتمام بالمعلم وتطويره واعداد المزيد من الدورات التدريبية لاكسابهم اهم المهارات الدولية سواء بعقد دورات داخل دولة الكويت او خارجها .

وشدد العازمي على ضرورة تحسين احوال المعلمين المادية والتخفيف من الاعباء التي يتحملونها في ظل وجود عجز في كثير من المواد مما يضطر العديد من المعلمين الى تحمل الكثير من الحصص الاضافية بمختلف المدارس .

وطالب العازمي بضرورة تكريم القيادات التربوية من الموجهين وقيادات الادارات والمدارس ورؤساء الاقسام والمعلمون الاوائل في حفل سنوي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا .