دعت الهيئة العامة للشباب طلبة الجامعات والمعاهد والكليات الكويتيين من عمر 18 حتى 34 عاما للتسجيل في برنامج المسابقات التلفزيوني (عباقرة شباب العرب) الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، انه سيتم اختيار ثمانية مشاركين على مستوى دولة الكويت (4 ذكور و4 اناث) مشيرة الى ان آخر موعد لتقديم الطلبات هو ال17 من اكتوبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw).

وأوضحت أنه سيتم اختيار المشاركين وفقا لمجالات العلم وتشمل التاريخ والجغرافيا والعلوم والأدب ومجال المعرفة ويشمل معلومات عامة ورياضة وتكنولوجيا وقدرات ذهنية ومجال الفنون ويشمل المسرح والسينما والموسيقى واللوحات والمعالم وسرعه البديهة.

وذكرت ان المسابقة سيتم عرضها على قناة (القاهرة والناس) وتهدف الى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع بالإضافة الى التواصل الايجابي بين شباب الدول العربية.