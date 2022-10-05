عبدالعزيز الفضلي

تقدم وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب بخالص التهنئة لجميع أعضاء الهيئة التعليمية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر كل عام.



وقال اليعقوب في كلمة له بهذه المناسبة، إن التعليم عماد التقدم في الدول والمجتمعات وأحد أهم أسس الأمن المجتمعي، ومن أهم ركائزه الرئيسة المعلم، فهو شريك استراتيجي في منظومة العملية التعليمية.



وأضاف اليعقوب: إن الاحتفال بمهنة المعلم يعني نشر الوعي حول قضاياه، والتأكيد على احترامه وتقدير دوره وتقييم وتحسين ظروفه، وإتاحة الفرص للنظر في أحواله المهنية والشخصية، فشكرا لجميع المعلمين والمعلمات على كل الجهود المبذولة والمقدرة والمشكورة.



وأكد أن المعلم الذي يعلم الناس الخير تستغفر له الملائكة كما جاء في الحديث الشريف «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلمي الناس الخير»، لافتا إلى أنه من صفات المعلم الناجح الرحمة والتشويق وإثارة الفضول لدى أبنائنا الطلبة، وتحديد الأهداف، والمرونة، والتواصل الفعال والمهارة في استخدام الوسائل التعليمية.



واختتم كلمته قائلا: الشكر موصول لجميع المؤسسات التربوية وجميع معلمينا، سدد الله خطاكم وتقبل جميع أعمالكم.