اعتبر تعزيز صحة المسنين واجباً شرعياً يجب الحرص عليه من المجتمع



عبدالكريم العبدالله

دعا رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وزير الصحة الاسبق د.محمد الجارالله، الى تعزيز صحة المسنين ، معتبراً اياه واجب شرعي يجب الحرص عليه من الجميع ، وذلك لتعزيز قدراتهم وجهودهم، ودعم استمرارهم كقوة عاملة مؤثرة في المجتمع.

وبين د.الجارالله أن الإسلام ينظر إلى المسنين نظرة إكبار وإعزاز، تقديرًا لجهودهم السابقة والحالية والمستقبلية، وعطائهم المتواصل المتجدد في خدمة أوطانهم وعائلاتهم.

وافاد بأن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية منذ بداية إنشائها وحتى الآن تدرك الأهمية القصوى لهذه الفئة ، ولذلك أقامت عديدًا من المؤتمرات والندوات لتعزيز صحتهم ووقايتهم من الأمراض الاجتماعية والبدنية والنفسية المصاحبة للشيخوخة، مشيرًا إلى أن سكان العالم يشيخون بسرعة، حيث وصل عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق الى حوالي مليار نسمة، ومن المنتظر أن يتضاعفوا بحلول عام 2050 إلى 2.1 مليار نسمة،

جاء ذلك التصريح بمناسبة اليوم العالمي للمسنين تحت شعار "مرونة المسنين” الذي تحتفل به المنظمة مع جميع شعوب العالم، تلبية لدعوة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، كأحد أهم الأيام العالمية التي يتم إحياؤها، وذلك في بدايات شهر أكتوبر من كل عام، لتسليط الضوء على إنجازات كبار السن وقدراتهم، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجههم، وكيفية التغلب عليها.

ونوه د.الجارالله الى أن اليوم العالمي للمسنين يهدف هذا العام الى تقديم مزيد من القدرات والمرونة الصحية والاقتصادية والاجتماعية لكبار السن حتى يستطيعوا التأقلم مع هذا العالم المتغير، خاصة بعد جائحة كورونا التي فاقمت أوجه التفاوت، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية والمناخية في معايش كبار السن، لا سيما الفقراء والسيدات، وخاصة في الدول النامية.

واشار الى أهم المشكلات الصحية المرتبطة بالتقدم في السن، وهي الأمراض القلبية وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنفسية والسكري والسرطانات بمختلف أنواعها، وضعف السمع والبصر، واضطرابات الهضم والإخراج، والحوادث المنزلية وآلام الظهر والرقبة، والتهاب العظام والمفاصل، والأمراض النفسية والاكتئاب والخرف، كما تظهر عديد من الحالات الصحية المعقدة التي يطلق عليها عادة متلازمات التقدم في السن، مثل الوهن، وسلس البول، والسقوط، والهذيان.

واوضح أن من اهداف اليوم العالمي للمسنين لهذا العام هو أن يتمتع المسن بصحته في مرحلة الشيخوخة، من خلال تطوير القدرات الوظيفية التي تمكّنه من التمتع بصحته وعافيته في الكبر، والحفاظ عليها، وأن يحقق في نفسه وفي أفعاله ما يشعره بأهميته، من خلال التوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لهم، و تعزيز الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها مع توفير التكنولوجيا الملائمة والتأهيل.

وتابع : كما ان من اهم الاهداف ايضا هو تدريب الموظفين في مجال رعاية كبار السن، و توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات كبار السن، فضلا عن تكثيف التعاون بين الحكومات والجهات الأهلية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين، و أن يقدم جميع أفراد المجتمع، وخاصة أقارب المسنين وأصدقائهم كل يد العون لهم.

وبين د.الجارالله أن التحدي الأصعب هو تكاتف الجميع ، من حكومات ومؤسسات أهلية وأفرادًا لتنفيذ الإرشادات الطبية والقوانين الدولية والقيم الإسلامية العظيمة وتحويلها إلى إجراءات عملية تحفظ صحة المسنين.