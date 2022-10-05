صدر اليوم الأربعاء، أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة في ثاني حكومة يكلف سموه بتشكيلها.

وإليكم السيرة الذاتية لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء:

ولد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت عام 1956 وهو نجل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وحصل الشيخ أحمد النواف على شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول.

وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية ثم منصب الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالوزارة.

وعين الشيخ أحمد النواف بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظا لمحافظة حولي وتقلد العديد من المناصب القيادية.

وفي نوفمبر 2020 صدر أمر أميري بتولي الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وفي مارس 2022 صدر أمر أميري بتعيين الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

وفي 24 يوليو 2022 صدر أمر أميري بتعيين الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

ورفع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الثاني من أكتوبر الجاري كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.