علّقت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على تعاونها في الفترة الحالية مع الموزع الموسيقي طارق مدكور، بأن الخبرة العالية أساس.

وشددت صاحبة "آه يا ليل"، أن لا أحد بإمكانه النجاح وحده، مؤكدة على ضرورة تواجد كل العناصر الضرورية لذلك.

وأضافت أن الأغنية تضرب حين تكتمل المقومات من ملحنين وشعراء وموزعين موسيقيين.

"تعب معايا"

كما استشهدت في مداخلة إعلامية، بالفنانة الراحلة أم كلثوم، قائلة: "مبقتش أم كلثوم غير بمساعدة كل الناس اللي حواليها من ملحنين وأدباء وشعراء، وأنا وأي فنان نجاحنا يكتمل بكل العناصر دي".

وأثنت على الملحن لافتة إلى أنه كان بجانبها الفترة الأخيرة، قائلة: "طارق تعب معايا الفترة اللي فاتت" مشيرة إلى تعليقها السابق "اللي عايزني يطلب إيدي من طارق"، حيث أكدت أن الموزع يرغب بتغيير عنوانه من كثرة العرسان، في إشارة منها إلى عقود العمل.

وتابعت: "حلو يكون مسؤول عنك حد فاهم وكبير وعنده خبرة عالية، وطول ما أنا موجودة في الوسط أحب أستفيد من الناس الكبار".

يذكر أن شيرين تتعاون في الفترة المقبلة مع الفنان والمنتج هشام جمال في أغنية من ألحانه وإنتاجه سيتم إطلاقها خلال أيام.

وطرحت شيرين أحدث أغانيها "المترو"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي، وتسجيل غناء وميكس وماستر طارق مدكور.