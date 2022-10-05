استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، قبل ظهر اليوم، بدار يمامة العامر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث أحاط سموه بالمشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة التي أجراها سموه مع كل من: مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة السابق و أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الأسبق وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء السابق وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقد أثنى صاحب السمو أمير البلاد على جهود سمو ولي العهد المقدرة كما زوده بتوجيهات سموه السديدة والرشيدة سائلا سموه المولى تعالى التوفيق للجميع لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.