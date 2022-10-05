أسامة أبو السعود

أعلنت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تحل مشاكل العاملين بالشركة والقطاع النفطي.

وقال رئيس النقابة عباس عوض خلال مؤتمر صحافي عقد قبل قليل بمقر اتحاد عمال البترول في الأحمدي إن أهم مطالب العاملين بالشركة تتمثل في نظام الترقيات الجديد والتعسف في نظام الترقيات والظلم الذي تعرض له العديد من الزملاء إضافة إلى سرعة إنجاز بيع الإجازات وصرف مكافأة الصفوف الأمامية حل الملفات العمالية العالقة.

من ناحيته قال أمين السر المساعد م.سعد الحميدي الهاجري إن المؤتمر الصحفي اليوم هو خطوة تسبق التصعيد القادم والذي يصل إلى الاعتصام الذي سيتم تحديده في موعد قريب إذا لم تحل الملفات العالقة وتنفذ إدارة الشركة والمؤسسة وعودهم.

من ناحيته قال عضو مجلس إدارة النقابة سالم علي السبيعي، على المعنيين التدخل لنزع فتيل التصعيد القادم، ولن نقبل بأي انتقاص من حقوق العاملين في الشركة فهي خط أحمر وليست محل مساومة.