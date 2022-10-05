في إطار توجيهات الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يتعاون الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كوجه إعلامي و سفيراً لحملة "تعداد الشارقة 2022" تحت شعار "إنت مهم"، بهدف دعم مسيرة الخطط التنموية الشاملة وتحقيق الرفاه الاجتماعي في الإمارة.

ومع بدأ أعمال تعداد سكان إمارة الشارقة، أطلق سفير حملة "تعداد الشارقة 2022" حسين الجسمي أغنية توعوية اجتماعية بعنوان "إنت مهم" حملت وتضمنت رسالة يخاطب بها كل فرد من سكان إمارة الشارقة بأنه عنصر مهم ورئيسي لنجاح و تنفيذ التعداد السكاني، حيث يقول في كلمات الأغنية التي كتبها الإماراتي أنور المشيري مخاطباً الجمهور:

إنتَ المهم وإنتَ الأهَم

أقصدْك إنتَ و بـالإسِـم

عـزيز و غـالي عنـدنـا

لا نخلا منْـك وْ لا عَـدَم

وْمثْـل النظر في عيـنـنا

غالي وجـودك بيـنـنـا

ما انته فقط تعنـي لنـا

واحد في تعداد النسَم

ووجه الجسمي في كلمات الأغنية رسالة محبة واحترام وفخر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه وتعزيزه لخطط التنمية الشاملة في الإمارة، ودعم المسيرة التنموية وتحقيق الرفاه الاجتماعي فيها، قائلاً:

للحب سلطانٍ عظيم

غـلاك في قلبه مديم

ومادامك بخير ونعيم

نحمدْك يا والي النِعَم

وْ دارٍ بـحـبـّك وارِقـة

تبقى بْوجودِك فارِقة

وْكلما إبتِسَمْت "الشارقة"

لعيونك إنتَ تبتِسِم

وقام بتلحين العمل الإجتماعي "إنت مهم" الفنان فايز السعيد، ومن توزيع نور هاشم ومكساج جاسم محمد، وعرض الفيديو الكليب المصور بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، عبر القناة الخاصة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، إلى جانب القنوات الفضائية والإذاعات في الإمارات.