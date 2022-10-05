عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثامنة مـن (N2 ) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 320 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 17 مارس 2003 ، وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس 6 اكتوبر 2022 و الاثنين 10 اكتوبر 2022 ، و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 11 اكتوبر 2022، واجراء عملية القرعة يوم الخميس 13 اكتوبر 2022 .

واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت "السكنية" الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت "السكنية" الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن التصريح الصحفي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 اكتوبر 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي اسماء المواطنين :

0001 خالد عبدالمحسن حجي احمد سلمان الاستاذ

0002 سلطان عبدالله سلطان المطيري

0003 عقيل احمد الشيخ الفارسى

0004 فيصل راشد محمد العازمي

0005 مسفر محمد ناصر شريد العجمي

0006 جارالله مسفر سالم العجمى

0007 عبدالهادى عايش سامح الرشيدى

0008 مشارى عبدالله راشد الطرموم

0009 بدر على حسن العجمى

0010 فاضل على محمد مشتاق

0011 مجبل حمد مجبل العازمى

0012 مساعد عبدالله عبدالهادى الجويسرى

0013 سعد عبدالحميد عبدالله الصالح

0014 علي عبدالرضا علي عبدالله

0015 طلاع مضحي طلاع المضحي

0016 فراج نومان عايد الحسيني

0017 جراح متعب معتق العازمي

0018 فهد محمد حباب الرشيدي

0019 احمد عبداللطيف عبدالحميد المسافر

0020 حمود صالح محمد الفهد

0021 احمد مناحي نزال الشمري

0022 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد

0023 علي حسين دبي العنزي

0024 حمد مداد سمرى العازمى

0025 محمد حسين محمد مفتاح

0026 مشعل بعيجان خضران المطيري

0027 ياسر امين محمد الخرس

0028 عبدالله ناصر حازم العتيبى

0029 مبارك غنيم مطلق الرشيدي

0030 رشيد فلاح سرور المويزري

0031 سلمان نجوان جودت حمور

0032 ابراهيم عبدالله شهاب

0033 على فلاح فالح ابحار

0034 يوسف صلاح عباس الصالح

0035 مشارى مرشد براك صقر

0036 خالد مبارك عايد العازمي

0037 طلال نجر مسند المطيري

0038 صالح عبدالله داود العبدالله

0039 نايف فهاد ماجد الدويش

0040 محمد عبد الله مطلق العجمى

0041 سعد فهد فهاد العازمى

0042 زامل عبدالله راشد الفجى

0043 علي عبدالله احمد جوهر

0044 مبارك عبدالله محمد الافينس المطيري

0045 فيصل محمد هباس السهلي

0046 صلاح سعود سالم العازمى

0047 فالح صالح مناور الرشيدى

0048 عبدالرضا على حسين غلوم

0049 عمر راشد احمد الحقان

0050 عبدالمحسن بجاد هادى العتيبي

0051 وصل الله خليفه سند المطيرى

0052 حمد الادعس محمد السعيدى

0053 عبدالمحسن مزيد عبدالرحمن الصانع

0054 سلطان على سعيد القحطانى

0055 حسن سلمان سعد محمد العجمى

0056 صالح محمد سعد فزران الرشيدي

0057 محمد حسن عبدالله زكريا

0058 اسامه يوسف سنافي الفالح

0059 على حسن محمد العجمى

0060 بدر مرزوق مطلق المطيري

0061 اسامه سالم عبدالله الوزان

0062 حسين صالح حبيب سالم

0063 فواز مبارك راضي المزيد

0064 مشارى عبدالعزيز احمد الهبدان

0065 مشعان سعد مشعان العتيبي

0066 بندر عبيد مناور الحربي

0067 بدر محسن حاضر السعيدي

0068 عبدالعزيز احمد حمود الدويهيس

0069 يوسف معجب مرذب العتيبى

0070 محمد صقر محمد حمدان الجمهور

0071 احمد ناصر جبر زيد

0072 محمد سعود محمد هادى

0073 سالم حمود سابح الفليج

0074 سليمان حزام جهاد العنزي

0075 مشعل عبد الله محمد العنزى

0076 بدر منصور على العواد العازمى

0077 سعد مطلق سعود العتيبي

0078 حمدان مبارك محسن العازمي

0079 عبدالله احمد حاجيه مال الله

0080 فهد عادل عباد مكي

0081 فواز فهد غانم الفهد

0082 اسمير عقيل بدر الخالدي

0083 طارق عدنان خلف القريني

0084 لافى مطلق صنت المطيرى

0085 سلمان عناد حطاب الهيفي

0086 مشعل محمد شريان المطيرى

0087 صباح بدر سبهان صالح

0088 على يونس محمد الحاتم

0089 بدر عطيه عوض شلاش

0090 ليل شجاع طلق العتيبى

0091 شاكر محمود مسيب عباس

0092 زيد راشد هادى العجمي

0093 ثنيان مناع سحيم حسين

0094 هاني جلوي مطر العازمي

0095 على عبدالله على القطان

0096 على عبدالله على عبدالله

0097 علي سالم صالح العطار

0098 على حسين اكبر حسين عباس

0099 خالد خليفه عبدالله العازمى

0100 فيصل ناصر خرصان العجمى

0101 حمود صويان سالم الهاجري

0102 ضيدان فهد نهار العجمي

0103 صادق عبدالكريم عبدالرضا عبدالكريم

0104 بدر خالد عبدالله العديله

0105 محمد خلف فهد المطيرى

0106 هاشم خالد نزير عسكر

0107 نصار على مبارك الرشيدى

0108 محسن عبدالله عايد العازمي

0109 يوسف عوض زبن المطيرى

0110 مشعل صقر صنهات الديحانى

0111 سليمان عبدالله غلوم حسين

0112 عبد الله فاضل عبدالرحمن الفاضل

0113 حسن على سعيد القحطاني

0114 فهد سعيدان مهدى العازمى

0115 اوس عبدالله سالم الرومي

0116 انور سعد مجبل العازمي

0117 ثامر راشد محمد المسبحي

0118 ناصر مطلق عواض العتيبي

0119 عبدالرحمن احمد محمد عبدالرحمن

0120 خالد ابراهيم مطر الحردان

0121 منير محمد علي العجمي

0122 حمد نور احمد القحطاني

0123 انور مبارك مساعد الرشيدي

0124 محمد مهنا فيصل العتيبى

0125 مبارك مضحى عبد الله المطيرى

0126 فهد فالح سالم العازمي

0127 ابراهيم راشد مبارك العازمي

0128 عبدالله عيسي احمد المطوع

0129 محسن محمد غلوم حسين

0130 عبدالعزيز سعد سعود محجان

0131 عبدالله سعدى عبيد المطيرى

0132 احمد باتع شمروخ العتيبي

0133 مشعل سيف محمد الحصم

0134 طلال محمد عمر الجربا

0135 حسين مرزوق حسين الرشيدى

0136 طلال عبدالله فاضل الداود

0137 محمد عبدالله حسين كاظم

0138 مشعل سالمين مطلق العجمي

0139 لافي غنيم راشد الرشيدي

0140 احمد سالم فرج الدبوس

0141 حمد عشق عاطف العجمي

0142 عبدالرحمن عبدالله محمد الحشاش

0143 خالد فالح الحميدي السبيعي

0144 باسم حمود كامل العنزي

0145 ناجى حمود عبدالرحمن العصيمى

0146 احمد عبدالرحمن غلوم اكبر

0147 محمد جابر محمد المري

0148 عامر احمد محمد عبدالله الدخيل

0149 صالح رفاعى مطلق الصواغ

0150 محمد بدر شريده المطيرى

0151 بدر عوض لزام الرشيدى

0152 مشارى حسين تركى المطيرى

0153 مشعل عبدالعزيز محمد الحصان

0154 جابر عبدالهادي محمد المري

0155 احمد مرزوق مخلد وسام

0156 حامد فالح ظاهر الصويل

0157 حمد علي مانع علي

0158 حمد محمد حباب الرشيدي

0159 نواف خالد سليمان السعيد

0160 مشعل عصام مبارك الرفاعى

0161 مبارك ناصر خفران المطيري

0162 محمد مزيد حسن السريحي

0163 خالد علي شامي الراجحي

0164 عبدالله سمير الاسود سمير

0165 محمد مرزوق زايد العازمي

0166 محمد راشد حمود الحجيلان

0167 محمد راشد محمد العميري

0168 عادل عمعوم ارغيم العازمى

0169 مبارك محمد مبارك الفهاد

0170 فالح محمد فالح العتيبي

0171 جاسم محمد يوسف المزيدي

0172 عبدالله احمد عبدالله العبيد

0173 محمد ابراهيم عبدالله الجطيلي

0174 خالد رشيد محمد المطيري

0175 مهند عبدالله عمر العمر

0176 خالد مطلق راشد الزعبي

0177 مهدى فياض مشحن العنزي

0178 عبدالله محمد متعب المطيري

0179 خالد وليد مبارك المطوع

0180 محمود غلوم كاظم الكندرى

0181 حامد محمد خصيوي المطيري

0182 سعد اسماعيل سعيد فرحان

0183 احمد علي احمد العوضي

0184 عبدالله سليمان راشد الرويشد

0185 احمد حمود سالم الحربى

0186 مشاري احمد غانم مال الله

0187 محمد عباس قاسم القلاف

0188 سالم صالح سعد العازمي

0189 حسين جليل بارون كمال

0190 احمد محمد على المراد

0191 بدر عبدالله حمد الصانع

0192 محسن ظارى مفلح المطيري

0193 فهد عايض رجا الرشيدى

0194 حمود سعيد عواد محمد

0195 محمد سعود يتيم العنزي

0196 جذنان فهاد سالم العجمي

0197 محمد بدر حسن محمد

0198 صباح بدر احمد الرومي

0199 عادل سعد عبدالوهاب الخراز

0200 محمد رشيد حمود الشمرى

0201 عبدالرحمن عبدالله مرزوق بن سعيد

0202 حمد فالح عوض البذالي

0203 بدر عبدالله شبيب السبيعي

0204 صالح سعد صالح الضمير

0205 نايف خالد نايف الشتيلى

0206 احمد محمد عائش الرشيدى

0207 فهد منيف ركان السبيعى

0208 مطلق عبدالله متعب النويهض

0209 فهد صالح سعيد العجمي

0210 شمروخ عبدالله بداح الهاجري

0211 خالد سيف ناصر العجمي

0212 خالد علي مصطفى محمود

0213 نواف لاحق محمد العتيبى

0214 محمد فهد ابجاد المجروب

0215 عبدالعزيز صالح عبدالهادى السهلى

0216 محمد ابراهيم عبدالرحمن الكندري

0217 عبدالله بدر عبدالله العقيلي

0218 جبريل عبيد صالح الشلاحي

0219 مهدي سعد مسرع العجمي

0220 راشد خلف عيد العازمى

0221 خالد عبدالمحسن سليمان الاحمد

0222 محمد غنيم نطلان الرشيدي

0223 مبارك فهاد حمد العجمى

0224 عبدالله شجاع فالح العتيبي

0225 عبدالرحمن سليمان عبدالرزاق الطيار

0226 سالم سعد محمد العجمى

0227 يعقوب يوسف احمد يوسف

0228 ياسر حمود جاعد العتيبى

0229 فارس عبدالله فارس الجوير

0230 علي سعد علي ابوكلي

0231 محمد فهد محمد الخوالد

0232 حامد مبارك حمد البغيلي

0233 وليد مهيل فيصل الخالدى

0234 فايز هويدي فراج العازمي

0235 نواف فايز حسين الوهيب

0236 حمد عبدالله عيسي الطواش

0237 خالد طليحان دحيلان الحربي

0238 ناصر سرور سالم العامر

0239 محمد خلف ساكت الشمري

0240 مبارك دحيم مطلق المطيرى

0241 فهد حمد عيد الشبو

0242 احمد محمد رغيان العازمي

0243 حسين يوسف احمد البلوشى

0244 عبدالله نهار ردن العتيبي

0245 خالد صالح علي العازمي

0246 طلال عبدالله سالم الهولى

0247 محمد خلف محمد اللنقاوي

0248 شافي محمد نهار العدواني

0249 راشد مرزوق حمد العازمي

0250 احمد شلال ضيدان الشمري

0251 عادل صياح عيد العازمي

0252 عبدالله محمد محسن محمد العنزي

0253 اسماعيل عيسى اسماعيل يعقوب

0254 صالح عبدالهادى محمد العجمى

0255 جراح مسلم سالم الرشيدي

0256 يوسف عبدالله عوض الرشيدى

0257 فلاح عميد مطلق الرشيدي

0258 حمزه احمد حمزه الحمر

0259 فواز مبارك جبر الحزمى

0260 مشاري محمد فهد العجمي

0261 رضا سلمان عايد الجنفاوى

0262 حمد عبدالله عويضه العجمي

0263 راشد سعد راشد صقر

0264 يوسف مطلق صفران الرشيدي

0265 نواف لافى سعد حجر

0266 محمد جوهر بشير نصيب

0267 بدر محمد علي عبدالله الحرز

0268 غازي نياف جزاع الديحاني

0269 مبارك ضيف الله ضاحي الرشيدي

0270 حمود ناصر جعيثن العتيبى

0271 محمد عبدالكريم عبدالله الرباح

0272 خالد عبداللطيف محمد حيات

0273 مشاري يعقوب يوسف القبندي

0274 وليد فالح عبدالله العازمي

0275 فيصل محمد جاسم الرميضين

0276 احمد محمد حمود القشام العازمي

0277 نواف عبدالمحسن طعمه الخالدى

0278 سليمان مناحى سليمان الدوسرى

0279 عايد خلف خالد العازمي

0280 شجعان مطلق مونس العتيبى

0281 ناصر عبدالله سعد الخالدي

0282 نايف حنس شباب الديحانى

0283 فيصل احمد خلف الدخيل

0284 بندر رفاع هذال المطيرى

0285 احمد خضير احمد البلوشي

0286 حمد مفرح مفلح الاصفر

0287 محمد خالد سعيدالحسين

0288 محمد عبدالرضا محمد كرم

0289 على عبدالرحمن مدهش المهمل

0290 خليفه هلال مزيد العتيبي

0291 فالح فهد فالح السهلي

0292 عبدالله رمثان محده المطيرات

0293 جمال سعود حمود الرومي

0294 عبدالرحمن مصطفي امان عبدالله

0295 متعب فلاح عويضه المطيرى

0296 فراس حسين احمد القطان

0297 جابر عبدالله صالح العمير

0298 نايف عبدالله كمدان العجمي

0299 محمد مبارك سعد الرشيدي

0300 جاسم محمد غزلان العازمي

0301 احمد مضحي عواد الزبن

0302 على مطلق ماطر عميره

0303 غازى قائل محمد العتيبي

0304 جمعه صالح جمعه كمال

0305 متعب علي فهد الرشيدي

0306 عبدالله خلف مطلق حمود العتيبي

0307 هانى يوسف مبارك العبدالله

0308 خالد بداح حمد العازمي

0309 عواد سعد عواد الشمري

0310 يوسف محمد يوسف السميط

0311 زامل سعيد زعل الرشيدي

0312 فوزان عبدالعزيز فوزان العنجرى

0313 سامي صنيتان عبدالله الديحاني

0314 حمود منير عكام جهيمان المطيري

0315 صليهم فهد محمد الهاجري

0316 فالح خشمان سلطان شبيب

0317 عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي

0318 محمد عتيق سعيد الحمير

0319 سامى فيحان دعسان المطيرى

0320 احمد فيصل خلف راشد العنزي