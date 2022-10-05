عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثامنة مـن (N2 ) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 320 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 17 مارس 2003 ، وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس 6 اكتوبر 2022 و الاثنين 10 اكتوبر 2022 ، و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 11 اكتوبر 2022، واجراء عملية القرعة يوم الخميس 13 اكتوبر 2022 .
واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت "السكنية" الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت "السكنية" الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن التصريح الصحفي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 اكتوبر 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي اسماء المواطنين :
0001 خالد عبدالمحسن حجي احمد سلمان الاستاذ
0002 سلطان عبدالله سلطان المطيري
0003 عقيل احمد الشيخ الفارسى
0004 فيصل راشد محمد العازمي
0005 مسفر محمد ناصر شريد العجمي
0006 جارالله مسفر سالم العجمى
0007 عبدالهادى عايش سامح الرشيدى
0008 مشارى عبدالله راشد الطرموم
0009 بدر على حسن العجمى
0010 فاضل على محمد مشتاق
0011 مجبل حمد مجبل العازمى
0012 مساعد عبدالله عبدالهادى الجويسرى
0013 سعد عبدالحميد عبدالله الصالح
0014 علي عبدالرضا علي عبدالله
0015 طلاع مضحي طلاع المضحي
0016 فراج نومان عايد الحسيني
0017 جراح متعب معتق العازمي
0018 فهد محمد حباب الرشيدي
0019 احمد عبداللطيف عبدالحميد المسافر
0020 حمود صالح محمد الفهد
0021 احمد مناحي نزال الشمري
0022 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد
0023 علي حسين دبي العنزي
0024 حمد مداد سمرى العازمى
0025 محمد حسين محمد مفتاح
0026 مشعل بعيجان خضران المطيري
0027 ياسر امين محمد الخرس
0028 عبدالله ناصر حازم العتيبى
0029 مبارك غنيم مطلق الرشيدي
0030 رشيد فلاح سرور المويزري
0031 سلمان نجوان جودت حمور
0032 ابراهيم عبدالله شهاب
0033 على فلاح فالح ابحار
0034 يوسف صلاح عباس الصالح
0035 مشارى مرشد براك صقر
0036 خالد مبارك عايد العازمي
0037 طلال نجر مسند المطيري
0038 صالح عبدالله داود العبدالله
0039 نايف فهاد ماجد الدويش
0040 محمد عبد الله مطلق العجمى
0041 سعد فهد فهاد العازمى
0042 زامل عبدالله راشد الفجى
0043 علي عبدالله احمد جوهر
0044 مبارك عبدالله محمد الافينس المطيري
0045 فيصل محمد هباس السهلي
0046 صلاح سعود سالم العازمى
0047 فالح صالح مناور الرشيدى
0048 عبدالرضا على حسين غلوم
0049 عمر راشد احمد الحقان
0050 عبدالمحسن بجاد هادى العتيبي
0051 وصل الله خليفه سند المطيرى
0052 حمد الادعس محمد السعيدى
0053 عبدالمحسن مزيد عبدالرحمن الصانع
0054 سلطان على سعيد القحطانى
0055 حسن سلمان سعد محمد العجمى
0056 صالح محمد سعد فزران الرشيدي
0057 محمد حسن عبدالله زكريا
0058 اسامه يوسف سنافي الفالح
0059 على حسن محمد العجمى
0060 بدر مرزوق مطلق المطيري
0061 اسامه سالم عبدالله الوزان
0062 حسين صالح حبيب سالم
0063 فواز مبارك راضي المزيد
0064 مشارى عبدالعزيز احمد الهبدان
0065 مشعان سعد مشعان العتيبي
0066 بندر عبيد مناور الحربي
0067 بدر محسن حاضر السعيدي
0068 عبدالعزيز احمد حمود الدويهيس
0069 يوسف معجب مرذب العتيبى
0070 محمد صقر محمد حمدان الجمهور
0071 احمد ناصر جبر زيد
0072 محمد سعود محمد هادى
0073 سالم حمود سابح الفليج
0074 سليمان حزام جهاد العنزي
0075 مشعل عبد الله محمد العنزى
0076 بدر منصور على العواد العازمى
0077 سعد مطلق سعود العتيبي
0078 حمدان مبارك محسن العازمي
0079 عبدالله احمد حاجيه مال الله
0080 فهد عادل عباد مكي
0081 فواز فهد غانم الفهد
0082 اسمير عقيل بدر الخالدي
0083 طارق عدنان خلف القريني
0084 لافى مطلق صنت المطيرى
0085 سلمان عناد حطاب الهيفي
0086 مشعل محمد شريان المطيرى
0087 صباح بدر سبهان صالح
0088 على يونس محمد الحاتم
0089 بدر عطيه عوض شلاش
0090 ليل شجاع طلق العتيبى
0091 شاكر محمود مسيب عباس
0092 زيد راشد هادى العجمي
0093 ثنيان مناع سحيم حسين
0094 هاني جلوي مطر العازمي
0095 على عبدالله على القطان
0096 على عبدالله على عبدالله
0097 علي سالم صالح العطار
0098 على حسين اكبر حسين عباس
0099 خالد خليفه عبدالله العازمى
0100 فيصل ناصر خرصان العجمى
0101 حمود صويان سالم الهاجري
0102 ضيدان فهد نهار العجمي
0103 صادق عبدالكريم عبدالرضا عبدالكريم
0104 بدر خالد عبدالله العديله
0105 محمد خلف فهد المطيرى
0106 هاشم خالد نزير عسكر
0107 نصار على مبارك الرشيدى
0108 محسن عبدالله عايد العازمي
0109 يوسف عوض زبن المطيرى
0110 مشعل صقر صنهات الديحانى
0111 سليمان عبدالله غلوم حسين
0112 عبد الله فاضل عبدالرحمن الفاضل
0113 حسن على سعيد القحطاني
0114 فهد سعيدان مهدى العازمى
0115 اوس عبدالله سالم الرومي
0116 انور سعد مجبل العازمي
0117 ثامر راشد محمد المسبحي
0118 ناصر مطلق عواض العتيبي
0119 عبدالرحمن احمد محمد عبدالرحمن
0120 خالد ابراهيم مطر الحردان
0121 منير محمد علي العجمي
0122 حمد نور احمد القحطاني
0123 انور مبارك مساعد الرشيدي
0124 محمد مهنا فيصل العتيبى
0125 مبارك مضحى عبد الله المطيرى
0126 فهد فالح سالم العازمي
0127 ابراهيم راشد مبارك العازمي
0128 عبدالله عيسي احمد المطوع
0129 محسن محمد غلوم حسين
0130 عبدالعزيز سعد سعود محجان
0131 عبدالله سعدى عبيد المطيرى
0132 احمد باتع شمروخ العتيبي
0133 مشعل سيف محمد الحصم
0134 طلال محمد عمر الجربا
0135 حسين مرزوق حسين الرشيدى
0136 طلال عبدالله فاضل الداود
0137 محمد عبدالله حسين كاظم
0138 مشعل سالمين مطلق العجمي
0139 لافي غنيم راشد الرشيدي
0140 احمد سالم فرج الدبوس
0141 حمد عشق عاطف العجمي
0142 عبدالرحمن عبدالله محمد الحشاش
0143 خالد فالح الحميدي السبيعي
0144 باسم حمود كامل العنزي
0145 ناجى حمود عبدالرحمن العصيمى
0146 احمد عبدالرحمن غلوم اكبر
0147 محمد جابر محمد المري
0148 عامر احمد محمد عبدالله الدخيل
0149 صالح رفاعى مطلق الصواغ
0150 محمد بدر شريده المطيرى
0151 بدر عوض لزام الرشيدى
0152 مشارى حسين تركى المطيرى
0153 مشعل عبدالعزيز محمد الحصان
0154 جابر عبدالهادي محمد المري
0155 احمد مرزوق مخلد وسام
0156 حامد فالح ظاهر الصويل
0157 حمد علي مانع علي
0158 حمد محمد حباب الرشيدي
0159 نواف خالد سليمان السعيد
0160 مشعل عصام مبارك الرفاعى
0161 مبارك ناصر خفران المطيري
0162 محمد مزيد حسن السريحي
0163 خالد علي شامي الراجحي
0164 عبدالله سمير الاسود سمير
0165 محمد مرزوق زايد العازمي
0166 محمد راشد حمود الحجيلان
0167 محمد راشد محمد العميري
0168 عادل عمعوم ارغيم العازمى
0169 مبارك محمد مبارك الفهاد
0170 فالح محمد فالح العتيبي
0171 جاسم محمد يوسف المزيدي
0172 عبدالله احمد عبدالله العبيد
0173 محمد ابراهيم عبدالله الجطيلي
0174 خالد رشيد محمد المطيري
0175 مهند عبدالله عمر العمر
0176 خالد مطلق راشد الزعبي
0177 مهدى فياض مشحن العنزي
0178 عبدالله محمد متعب المطيري
0179 خالد وليد مبارك المطوع
0180 محمود غلوم كاظم الكندرى
0181 حامد محمد خصيوي المطيري
0182 سعد اسماعيل سعيد فرحان
0183 احمد علي احمد العوضي
0184 عبدالله سليمان راشد الرويشد
0185 احمد حمود سالم الحربى
0186 مشاري احمد غانم مال الله
0187 محمد عباس قاسم القلاف
0188 سالم صالح سعد العازمي
0189 حسين جليل بارون كمال
0190 احمد محمد على المراد
0191 بدر عبدالله حمد الصانع
0192 محسن ظارى مفلح المطيري
0193 فهد عايض رجا الرشيدى
0194 حمود سعيد عواد محمد
0195 محمد سعود يتيم العنزي
0196 جذنان فهاد سالم العجمي
0197 محمد بدر حسن محمد
0198 صباح بدر احمد الرومي
0199 عادل سعد عبدالوهاب الخراز
0200 محمد رشيد حمود الشمرى
0201 عبدالرحمن عبدالله مرزوق بن سعيد
0202 حمد فالح عوض البذالي
0203 بدر عبدالله شبيب السبيعي
0204 صالح سعد صالح الضمير
0205 نايف خالد نايف الشتيلى
0206 احمد محمد عائش الرشيدى
0207 فهد منيف ركان السبيعى
0208 مطلق عبدالله متعب النويهض
0209 فهد صالح سعيد العجمي
0210 شمروخ عبدالله بداح الهاجري
0211 خالد سيف ناصر العجمي
0212 خالد علي مصطفى محمود
0213 نواف لاحق محمد العتيبى
0214 محمد فهد ابجاد المجروب
0215 عبدالعزيز صالح عبدالهادى السهلى
0216 محمد ابراهيم عبدالرحمن الكندري
0217 عبدالله بدر عبدالله العقيلي
0218 جبريل عبيد صالح الشلاحي
0219 مهدي سعد مسرع العجمي
0220 راشد خلف عيد العازمى
0221 خالد عبدالمحسن سليمان الاحمد
0222 محمد غنيم نطلان الرشيدي
0223 مبارك فهاد حمد العجمى
0224 عبدالله شجاع فالح العتيبي
0225 عبدالرحمن سليمان عبدالرزاق الطيار
0226 سالم سعد محمد العجمى
0227 يعقوب يوسف احمد يوسف
0228 ياسر حمود جاعد العتيبى
0229 فارس عبدالله فارس الجوير
0230 علي سعد علي ابوكلي
0231 محمد فهد محمد الخوالد
0232 حامد مبارك حمد البغيلي
0233 وليد مهيل فيصل الخالدى
0234 فايز هويدي فراج العازمي
0235 نواف فايز حسين الوهيب
0236 حمد عبدالله عيسي الطواش
0237 خالد طليحان دحيلان الحربي
0238 ناصر سرور سالم العامر
0239 محمد خلف ساكت الشمري
0240 مبارك دحيم مطلق المطيرى
0241 فهد حمد عيد الشبو
0242 احمد محمد رغيان العازمي
0243 حسين يوسف احمد البلوشى
0244 عبدالله نهار ردن العتيبي
0245 خالد صالح علي العازمي
0246 طلال عبدالله سالم الهولى
0247 محمد خلف محمد اللنقاوي
0248 شافي محمد نهار العدواني
0249 راشد مرزوق حمد العازمي
0250 احمد شلال ضيدان الشمري
0251 عادل صياح عيد العازمي
0252 عبدالله محمد محسن محمد العنزي
0253 اسماعيل عيسى اسماعيل يعقوب
0254 صالح عبدالهادى محمد العجمى
0255 جراح مسلم سالم الرشيدي
0256 يوسف عبدالله عوض الرشيدى
0257 فلاح عميد مطلق الرشيدي
0258 حمزه احمد حمزه الحمر
0259 فواز مبارك جبر الحزمى
0260 مشاري محمد فهد العجمي
0261 رضا سلمان عايد الجنفاوى
0262 حمد عبدالله عويضه العجمي
0263 راشد سعد راشد صقر
0264 يوسف مطلق صفران الرشيدي
0265 نواف لافى سعد حجر
0266 محمد جوهر بشير نصيب
0267 بدر محمد علي عبدالله الحرز
0268 غازي نياف جزاع الديحاني
0269 مبارك ضيف الله ضاحي الرشيدي
0270 حمود ناصر جعيثن العتيبى
0271 محمد عبدالكريم عبدالله الرباح
0272 خالد عبداللطيف محمد حيات
0273 مشاري يعقوب يوسف القبندي
0274 وليد فالح عبدالله العازمي
0275 فيصل محمد جاسم الرميضين
0276 احمد محمد حمود القشام العازمي
0277 نواف عبدالمحسن طعمه الخالدى
0278 سليمان مناحى سليمان الدوسرى
0279 عايد خلف خالد العازمي
0280 شجعان مطلق مونس العتيبى
0281 ناصر عبدالله سعد الخالدي
0282 نايف حنس شباب الديحانى
0283 فيصل احمد خلف الدخيل
0284 بندر رفاع هذال المطيرى
0285 احمد خضير احمد البلوشي
0286 حمد مفرح مفلح الاصفر
0287 محمد خالد سعيدالحسين
0288 محمد عبدالرضا محمد كرم
0289 على عبدالرحمن مدهش المهمل
0290 خليفه هلال مزيد العتيبي
0291 فالح فهد فالح السهلي
0292 عبدالله رمثان محده المطيرات
0293 جمال سعود حمود الرومي
0294 عبدالرحمن مصطفي امان عبدالله
0295 متعب فلاح عويضه المطيرى
0296 فراس حسين احمد القطان
0297 جابر عبدالله صالح العمير
0298 نايف عبدالله كمدان العجمي
0299 محمد مبارك سعد الرشيدي
0300 جاسم محمد غزلان العازمي
0301 احمد مضحي عواد الزبن
0302 على مطلق ماطر عميره
0303 غازى قائل محمد العتيبي
0304 جمعه صالح جمعه كمال
0305 متعب علي فهد الرشيدي
0306 عبدالله خلف مطلق حمود العتيبي
0307 هانى يوسف مبارك العبدالله
0308 خالد بداح حمد العازمي
0309 عواد سعد عواد الشمري
0310 يوسف محمد يوسف السميط
0311 زامل سعيد زعل الرشيدي
0312 فوزان عبدالعزيز فوزان العنجرى
0313 سامي صنيتان عبدالله الديحاني
0314 حمود منير عكام جهيمان المطيري
0315 صليهم فهد محمد الهاجري
0316 فالح خشمان سلطان شبيب
0317 عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي
0318 محمد عتيق سعيد الحمير
0319 سامى فيحان دعسان المطيرى
0320 احمد فيصل خلف راشد العنزي