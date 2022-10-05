مريم بندق

هل تشهد الحكومة الجديدة استحداث وزارة تضم الجهات الرقابية ودمجها تحت مظلة واحدة بعد تداول معلومات حول إيجابيات دمج الجهات الرقابية تحقيقاً لتخفيض النفقات والأهم الإسراع في التنسيق لإنجاز العمل المطلوب من دون أي تداخل أو تضارب أو تأخير؟

أكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» حرص الحكومة على دمج الجهات والمؤسسات المتشابهة بعد أن تم تطبيق قرار بعدم استحداث أي جهات جديدة منذ العام 2019، لافتة إلى أهمية الدراسات التي قدمتها بعض الجهات لتنفيذ الدمج على أسس مهنية وواقعية وفك التشابك والتداخل ومعالجة الاختلالات وإلغاء الجهات التي لا تضيف جديدا.

من الأهمية ذكر أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ أول قرار بدمج جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع هيئة القوى العاملة بناء على اقتراح قدمته الوزيرة السابقة هند الصبيح.