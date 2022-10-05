أعلن المطرب صابر الرباعي طرح أغنية جديدة بعنوان "يا بنات الحلال" قريبا.

ونشر صابر الرباعي - عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - مقطعا ترويجيا للأغنية مدته 13 ثانية.

وتعد الأغنية أحدث أعمال صابر الرباعي الغنائية هذا العام، وهي من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع جمال ياسين، وإخراج سيلفانا المولى.

وكان الرباعي طرح أغنيتين في شهري يونيو ويوليو الماضيين هما أغنية "الشياكة" كلمات هاني عبد الكريم وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستيرينج عمرو الخضري، كما طرح أغنية "سلملي" وحققت ملايين المشاهدات، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي.