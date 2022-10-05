اتهمت الممثلة أنجلينا جولي زوجها السابق الممثل براد بيت بتعنيف اثنين من أولادهما خلال شجار بينه وبينها في طائرة خاصة عام 2016، بحسب ما ورد في وثائق قضائية قُدمت إلى القضاء الأميركي الثلاثاء وتسرّب مضمونها.

وانفصل النجمان الهوليووديان سنتذاك، لكنّ دعوى طلاقهما لا تزال متعثرة، واخّرت بتّها معارك قانونية طويلة أبرزها ما يتعلق بحضانة أولادهما

وأوردت أنجلينا جولي في الوثائق التي قُدمَت الثلاثاء تفاصيل مشادة عنيفة مع زوجها السابق خلال رحلة جوية من كاليفورنيا إلى فرنسا في ايلول/سبتمبر 2016.

وأفادت الوثائق التي كشف عن مضمونها عدد من وسائل الإعلام الأميركية من بينها صحيفة "نيويورك تايمز" ومجلة "فراييتي" أن براد بيت "خنق" أحد الولدين "وضرب آخر على وجهه" وكذلك "أمسك جولي من رأسها وهزها" قبل أن "يدفعها نحو جدار المرحاض"، حيث بدأ الشجار.

وعندما بدأ نجم فيلم "فايت كلوب" يستخدم العنف الجسدي يومها، "دافع أحد الأولاد شفهياً" عن والدته، فما كان من براد بيت إلاً أن "اندفع نحو طفله"، بحسب الوثائق ، فسارعت الممثلة إلى "إمساكه من الخلف لإيقافه".

وروت الوثائق أن "الأطفال تدخلوا" للفصل بين والديهما، فعمد بيت إلى "خنق أحدهم وضرب آخر على وجهه". وحاول بعض الأولاد "بشجاعة حماية بعضهم بعضاً"، وتوسل بعضهم إلى بيت للتوقف "وكانوا جميعاً خائفين، وكثر منهم كانوا يبكون".

وبعد هذا الشجار لم يؤد التحقيق الذي أجرته السلطات الاتحادية إلى أي ملاحقة قضائية. وتقدمت أنجلينا جولي بطلب للطلاق بعد أيام قليلة من تلك الرحلة الجوية.

ولم يتسن بعد لوكالة فرانس برس التي اتصلت بوكلاء براد بيت الحصول منهم على أي تعليق.