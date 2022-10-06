يتناول - كما جرت العادة - موضوع الاكتئاب والحزن في الأفلام بطريقة سلبية للغاية، فالشخص المكتئب يثير سخرية أصدقائه الذين يحاولون إخراجه من هذه الحالة ببعض النكات السخيفة أو الطعام الجيد، وقليلا ما تناولت الأفلام هذه المشاعر المؤلمة، والتي تحدث للبشر طوال الوقت سواء اعترفوا بذلك أم لا، بطريقة واقعية، لتقدم نصائح قيمة عن كيفية التعامل مع المشاعر السلبية، أو على الأقل تشعر المكتئب بأنه ليس وحيدا في هذا العالم القاسي، بل هناك من يماثله ويؤازره، لأجل هذا نقدم هنا أفلاما عن الاكتئاب، والتي ستربت بهدوء على أكتاف هؤلاء المحتاجين للرفقة والمساندة.



«Inside Out»



واحد من أحدث أفلام الأنيمشين التي قدمتها ديزني وبيكسار والذي خرج تماما عن نطاق الأفلام المقدمة للأطفال، فهو يتناول المشاعر الإنسانية بطريقة مختلفة تجعل كل شخص يفكر عدة مرات ويطبق ما جاء في الفيلم على نفسه، ويكتشف أشياء لم تكن في حسبانه.



الشخصيات الأساسية في الفيلم هي تلك المشاعر المتعددة التي تسيطر على الفتاة الصغيرة «رايلي»، وهي «البهجة، الحزن، الغضب، الخوف، الاشمئزاز»، في البداية كانت الأمور مستقرة ومتوازنة بين هذه الأحاسيس، فالطفلة تتغير مشاعرها ببساطة وتعود لحالة البهجة بسهولة، ولكن تأتي الضربة التي تربك كل شيء عندما تنتقل عائلة «رايلي» إلى مدينة أخرى.



النصيحة من الفيلم هي أن «الحزن حقيقة في حياتنا، لا نستطيع ادعاء أننا على ما يرام طوال الوقت، بل نأخذ فترة نتعامل فيها مع مشاكلنا وأحزاننا ونحاول أن نتقبلها ونغير من الواقع الذي أدى إليها لو كان ذلك بيدينا، فبدون الشعور بالحزن لن نستطيع تبين المشاكل التي تمر بنا، فهو مؤشر مهم لصحتنا النفسية».



«The Beaver»



فيلم إنتاج 2011، من بطولة ميل جيبسون وجودي فوستر، وإخراج الأخيرة، تبدأ الأحدث مع «والتر» الرجل الذي فقد الحماس لأي شيء في حياته، وغلف الاكتئاب كل تصرفاته، أهمل عائلته وعمله مع أصدقائه حتى لفظه كل شيء وأصبح وحيدا ولم يحزن حتى على ذلك، أصبح يعيش في عالم منغلق عليه فقط لا يتحمس للخروج منه.



وصل «والتر» إلى نهاية مراحل الاكتئاب، لا طبيب نفسيا استطاع مساعدته، أو كتب للعلاج الذاتي، أو حب زوجته وأبنائه، فيترك المنزل ويجد في مكب النفايات دمية لقندس يتم ارتداؤها في اليد، يعود إلى الفندق الذي يقيم به ويقرر الانتحار.



عندما يستيقظ «والتر» يستخدم حيلة نفسية يستخدمها الكثير من الناس وهي الاختباء من آلامه، ولكنه لم يقرر التخفي وراء عمل ناجح، أو في علاقة عاطفية، أو المخدرات، لقد قرر أن يلغي شخصيته تماما، ويخاطب العالم من قناع القندس، بهذه الخطوة يزيل «والتر» كل آلامه، ويقرر أن يبدأ من جديد بشخصية «The Beaver» الأكثر قوة وإيجابية وحبا للحياة منه، والتي تحقق كل النجاحات.



«About Alex»



فيلم من إنتاج 2014 وتدور أحداثه حول الشاب «اليكس» الذي يقرر وضع حد لحياته، ولكن يتم إنقاذه فيُحضر أصدقاءه القدامى الذين تفرقت بهم السبل بعد التخرج، ويقيمون معه في المنزل لعدة أيام.



يحتار الأصدقاء في سبب الاكتئاب الذي أوصل صديقهم لمحاولة الانتحار، ولكن لا أحد يسأله عن ذلك، يتعاملون معه كما لو أن شيئا لم يحدث منتظرين منه أن يفصح بنفسه عن السبب، فعلى الجانب الآخر كل منهم لديه من الأسباب ما قد تدفعه للاكتئاب والحزن، بل بعضهم يتلقى العلاج النفسي ليستطيع التعامل مع الضغوط التي يعاني منها.