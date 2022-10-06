أسامة أبوالسعود



دشن قطاع المساجد ممثلا في إدارة الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف، برنامج الدورات العلمية خلال الشهر الجاري للأئمة والخطباء والمؤذنين، وذلك بمسرح علي ثنيان الغانم بمبنى تدريب الأئمة والمؤذنين بمنطقة الرقعي.



يأتي ذلك في إطار تفعيل استراتيجية وزارة الأوقاف، وتحقيقا لرؤيتها الساعية إلى الريادة عالميا في العمل الإسلامي وتفعيلا لرسالتها في رعاية المساجد من خلال تنمية الموارد البشرية وفقا لأفضل الممارسات التي تسهم في الارتقاء بمستوى أداء شاغلي الوظائف الدينية بالوزارة بما يتناسب والمهمة السامية الملقاة على عواتقهم.



وبهذه المناسبة، صرح مدير إدارة الشؤون الفنية د.بدر معجون أبا ذراع الضفيري بأن هذا البرنامج يشتمل على 3 دورات شرعية قيمة:



الأولى: تحت عنوان «علم المواريث (2)» ويحاضر فيها الشيخ حمد صالح الأمير، وذلك في الفترة من 9 - 13/10/2022، من الساعة 8.00 إلى 12.00 صباحا.



والثانية: تحت عنوان «دورة تثقيفية للمعينين الجدد» ويحاضر فيها الشيخ د.سامي محمد صبح، وذلك في الفترة من 16- 20/10/2022 في تمام الساعة 8.00 إلى 12.00 صباحا.



والثالثة: تحت عنوان «شرح مختصر خوقير في الفقه الحنبلي» ويحاضر فيها الشيخ د.عبدالعزيز العيدان، وذلك في الفترة من 27- 31/10/2022 في تمام الساعة 8.00 إلى 12.00 صباحا. وفي ختام تصريحه، دعا الضفيري جموع الأئمة والمؤذنين وطلبة العلم الى الحرص على المشاركة في هذه الدورات النافعة والاستفادة مما تقدمه إدارة الشؤون الفنية من دورات وأنشطة متنوعة.