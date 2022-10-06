آلاء خليفة



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت عن ان مجلس الجامعة سيعقد اليوم الخميس اجتماعه لمناقشة العديد من المواضيع، أبرزها دراسة تقييم التخصصات النادرة والقائمة المقترحة والمكافآت المالية المخصصة في جامعة الكويت للعام الجامعي 2022-2023. وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيناقش تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ووضع قواعد قبول الطلبة ذوي الإعاقة بالجامعة، كما يبحث خطة عمل فريق مبادرة التوسع في الإنتاج البحثي لتعزيز المشاركات البحثية لجامعة الكويت ضمن قواعد بيانات المؤسسات البحثية العالمية، فضلا عن مناقشة ملخص مبادرة المنهجية المتكاملة بتجهيز البيانات والمؤشرات من قبل قطاع التخطيط. وأضافت المصادر أن المجلس سيناقش الحساب الختامي لمصروفات ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2021-2022، بالإضافة إلى اعتماد مجموعة من الترقيات.