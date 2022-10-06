برعاية رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، دشن وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي «مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات» في الرئاسة العامة للحرس بحضور كبار القادة وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام وشركة البترول الوطنية.



ونقل الرفاعي إلى الحضور تحيات راعي الحفل سمو الشيخ سالم العلي، موضحا أن هذا الإنجاز الذي نراه اليوم واقعا ملموسا جاء بفضل رؤية القيادة في أهمية الارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس الوطني والمنشآت الحيوية التي يتولى حمايتها، مشيرا إلى أهمية المركز في تعزيز جهود الحرس الوطني بإسناد أجهزة الدولة عبر الربط الآلي مع الوزارات والمؤسسات، لاسيما الموقعة على بروتوكولات تعاون مع الحرس، وإدارة العمليات المشتركة وتنسيق الجهود في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ.



من جانبه، أكد المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع أهمية المركز في إحكام السيطرة من خلال أنظمة المراقبة والتحكم للوصول إلى أعلى درجات الانضباط في المعسكرات ومواقع المسؤولية، إضافة إلى سرعة تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية والإسنادية بربط جميع الأنظمة بمركز تحكم رئيسي، لافتا إلى أن الأزمات التي شارك الحرس الوطني في مواجهتها مع مؤسسات الدولة مثل أزمة كورونا، ومعالجة آثار الأمطار، وإخماد الحرائق الكبرى، أبرزت الحاجة إلى مركز متطور لتحقيق التكامل مع وزارات ومؤسسات الدولة التي يقدم الحرس الوطني الدعم والإسناد لها في مواجهة الأزمات، ومن ثم وجهت القيادة ببلورة هذا المركز الذي اكتمل إنشاؤه وتزويده بالقدرات المختلفة في وقت قياسي.