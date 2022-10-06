تميُّز البنك الرقمي أضاف للبرنامج قوة وأعطاه المزيد من التميز مقارنة بالبرامج الأخرى

المبادرون المشاركون من دول الخليج: سعداء بأن تكون لنا انطلاقة جديدة من السوق الكويتي

«مسرعة بوبيان» محفز وداعم كبير لرواد الأعمال بالخليج لبدء نشاطاتهم التجارية بالكويت



أجمع المشاركون من أصحاب الشركات الناشئة المشاركة في برنامج مسرعة بوبيان «Boubyan Accelerator»، على أهمية البرنامج كمسرعة للأعمال في تفعيل جدوى المشاريع التي قاموا بإطلاقها وتسريع وتيرة نموها من خلال الخبرات التي اكتسبوها والاستثمارات المتوقع أن تجذبها المسرعة لهم.



وأكدوا أن البرنامج عمل على تسريع دورة حياة الشركات الناشئة الإبداعية الحالية والمستقبلية والتي بدأت في دخول السوق الكويتي مؤخرا وذلك من خلال تزويدهم بالخبرات اللازمة وتطبيقها ضمن مجال عمل كل منها خلال أشهر قليلة.



وأشاروا إلى أن أهمية البرنامج تأتي من كون قطاع الشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا يشهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، مؤكدين أن بنك بوبيان أخذ على عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات بما يحقق أهدافها في النمو والتوسع، مشيرا إلى أن الكثير من التطبيقات والمشاريع الرقمية في الكويت كان للبنك دور رئيسي في دعمها ونجاحها.



«Tdalal ـ الكويت»



وفي هذا السياق، قالت بتول خريبط من مشروع (Tdalal): «لقد أجمع تقريبا الجميع في البرنامج أن هذا كان أفضل برنامج لتسريع الأعمال تم إطلاقه في الكويت وقد كان من الحسن الحظ أنه تم اختيارنا للانضمام إليه».



وحول ما تحقق لها وغيرها من استفادة من البرنامج، قالت «كان البرنامج مليئا بالخبرات التي حققت لنا أقصى استفادة بدءا من طرح الأفكار والتأسيس القانوني وتصميم المنتجات ووصولا إلى الأفكار الأكثر تعقيدا مثل تسريع النمو»، مشيرة أن المشاركين في النهاية تعلموا الكيفية على أيدي خبراء متمرسين الطرق الأساسية لتدشين شركة تكنولوجية ناشئة.



«Kashcool ـ الكويت»



من جانبه، قال فيصل الغضوري (مشروع Kashcool) إن البرنامج يؤكد اهتمام بنك بوبيان بالشباب وقدرته ورغبته على دعم مشاريع رواد الأعمال وتقديم جميع التسهيلات لنجاح المشاريع الريادية للشباب الكويتي والخليجي.



وأضاف «نحن في كشكول في هذه المرحلة مهتمون بالتوسع في دول الخليج وجذب المستثمرين، وتعلمنا الكثير من الخبرات المتنوعة التي حرص بنك بوبيان على اختيار الأفضل منها».



ونوه إلى الاستفادة التي تحققت من خلال التعرف على أبرز النماذج والمشاريع الناجحة إقليميا والاستفادة من خبراتها في مراحل النمو والتطور إلى جانب التعرف على الأمور القانونية التي تهم الشركات في مرحلة التأسيس والانطلاق.



«Looksie ـ الكويت»



بدوره، قال هاشم الشخص (مشروع Looksie) ان البرنامج كان رائعا كونه الأول من نوعه على مستوى الكويت، فعلى مستوى ورش العمل والمحاضرات وبناء العلاقات، أحدث البرنامج فارقا كبيرا خلال فترة زمنية قصيرة وساعدنا على مواجهة العديد من التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة خاصة في إقليمنا.



وأضاف «كان البرنامج شاملا وساعدنا على إعادة التفكير في كل جانب من جوانب شركتنا الناشئة بدءا من هيكلنا القانوني وحتى عملية التوظيف إلى جانب استراتيجية تسويقنا وحتى أسلوب تعاملنا مع الاستثمارات وطرح الأفكار بالإضافة إلى الكثير من الدروس المستفادة التي خرجنا بها، خاصة جميع المناقشات المثمرة بين الشركات الناشئة العشرة والمتحدثين الضيوف/ المرشدين والقيادات العاملة في القطاعات».



«Co Bookr ـ الكويت»



من جانبها، أعربت زينة البدر (مشروع Bookr) عن سعادتها واختيارها ضمن المشاريع المشاركة في البرنامج على مستوى الكويت والمنطقة، مشيرة الى أنها شاركت في العديد من البرامج المختصة، إلا أن مسرعة بوبيان تكتسب أهميتها كونها جاءت بعد إطلاق شركتها الأمر الذي يمكن أن يسهم في تطوير أعمالها.



وأضافت: «شاركت في السابق في العديد من برامج تسريع الأعمال قبل إطلاق Bookr، إلا أن تجربة برنامج بوبيان لتسريع الأعمال الآن بعد الاطلاق تعتبر تجربة مختلفة كليا، حيث يمكنني الاستيعاب بصورة أكبر كما يمكنني تطبيق ذلك على أرض الواقع».



وأكدت البدر أنها وبعد المحاضرات التي شاركت فيها قامت بالاجتماع بالمسؤولين في الشركة من أجل مناقشة ما تحصلت عليه من الخبراء في البرنامج معهم لاسيما أن المنهج مناسب وذو صلة مع وجود مشورة قابلة للتنفيذ ومعلومات.



وأعربت عن امتنانها لبوبيان نظرا لتنظيم هذا البرنامج وتقديم الدعم لنا مع الشكر الخاص لمسؤولي البنك الذين قاموا على تبني هذا البرنامج.



«PunchApp ـ الكويت»



وقال فراس الدويش (مشروع PunchApp) ان البرنامج تم تصميمه وتوجيهه بشكل بحيث كانت مواد التدريب فعالة وشاملة للغاية، وكانت فرصة مناسبة لشركة ناشئة ممولة ذاتيا مثل Punch لطرحها على المستثمرين والبحث عن إضافة قيمة من خلال الشراكة مع بوبيان.



وأضاف «لقد تعرفنا على البيئة الرقابية المحلية وكيفية هيكلة فريقنا التقني، كما تعرفنا على أهم المقاييس بالنسبة للشركات الناشئة وكيفية طرحها على المستثمرين».



فيصل المري Enabill ـ الكويت



من جانبه، قال فيصل المري (مشروع Enabill) ان برنامج تسريع أعمال بوبيان نجح في سد الفجوة الموجودة في بيئة التكنولوجيا المالية في الكويت مقدرا جهود بنك بوبيان في إطلاق هذه المبادرة وفي دعم الشركات الناشئة المحلية.



وأضاف «كشركة ناشئة، فإننا مهتمون دائما بالتعلم المشترك بينما ننمو ونستعد لجولتنا الاستثمارية الثانية»، مثمنا مبادرة البنك في منحهم فرصة لقاء خبراء الأعمال ومناقشتهم والاستماع إلى تجاربهم.



«Mnasati ـ الكويت»



من جانبه، قال عبدالله أبو زيد ـ مشروع Manasti ان البرنامج هو أول تجربة لنا في الالتحاق ببرنامج في هذا المستوى، كما أنه من أوائل برامج تسريع الأعمال التقنية التي سمعنا بها في الكويت.



وأضاف: «كانت فرصة رائعة لحضور برنامج تم تنفيذه بشكل جيد والذي أتى في وقت مهم للغاية لدينا في Mnasati حيث إننا شركة متنامية وكنا نبحث عن رأس مال مشارك في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن برنامج تسريع الأعمال من بنك بوبيان».



وأوضح أبو زيد «أهم الأشياء التي اكتسبناها كشركة ناشئة كانت الفرصة في لقاء مرشدين ممتازين وشركات ناشئة رائعة والتعلم منهم، كما حصلنا على تغطية رائعة من العلاقات العامة بفضل وجود العديد من القنوات التي دعمتنا من بوبيان ومن القنوات الخاصة بالشركات الناشئة ذاتها».



وأضاف «الأمر الأكثر إثارة هو الفرصة التي أتاحها لنا بنك بوبيان بطرح شركاتنا الناشئة على المستثمرين الإقليميين بما قد يساعد على تحقيق هدفنا بالتوسع والتعامل مع نمونا بأسلوب مستدام».



«XPENCE - الإمارات»



من جانبه، قال سعد أنصاري (مشروع XPENCE) إن «أكثر ما أعجبنا في البرنامج كان الاهتمام الذي أولته الإدارة العليا بالبنك إلى هذا البرنامج مع تواجد عبدالله التويجري الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية وانضمامه وحضوره شخصيا في ورش العمل والمشاركة الفعالة فيها مما يظهر مدى جدية البنك في التعاون مع الشركات الناشئة وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في الكويت.



وأضاف «لقد منحنا البرنامج فهما أكبر للإطار الرقابي في الكويت وساعدنا على تطوير استراتيجيتنا لدخول السوق في الكويت».



«Edfundo ـ الإمارات»



من جهته، أعرب سيمون وينج (مشروع Edfundo) عن اعتزازه باختياره ضمن المشاريع العشرة المشاركة قائلا «نحن فخورون للغاية باختيارنا من بين مجموعة كبيرة من المشاريع والشركات الناشئة للانضمام إلى برنامج بوبيان لتسريع الأعمال».



وأضاف «كانت جودة المحتوى وخبرة المتحدثين على أعلى مستوى وقد تعلمنا الكثير منهم خاصة ما يتعلق بالجوانب القانونية لإنشاء الشركات في المنطقة وبناء فريق تقني ناجح».



وأكد وينج انه من الرائع أن يتصدى بنك بوبيان لهذه النوعية من البرامج وأن يقوم بدعم الشركات الناشئة المبتكرة ونتيجة لذلك، أصبح لدينا فرصا محتملة لشركة Edfundo في الكويت ودول أخرى.



وأضاف أن ابرز ما يميز برنامج بوبيان انه يتعدى دعم الشركات المحلية حيث يصل إلى دعم الشركات والمشاريع والمبادرات خارج الكويت والتي تنتشر في دول المنطقة.



«MoneyLoop ـ السعودية»



بدوره، قال صالح بليلة (مشروع MoneyLoop) إن الشركة تعتبر شركة سعودية ناشئة تقدم خدمة إدارة الجمعيات الادخارية في السعودية وتطمح بالتوسع بتقديم خدماتها الادخارية للسوق الكويتي.



وأضاف «كانت لنا فرصة الالتحاق بمسرعة بنك بوبيان التي تعتبر بمنزلة نقطة انطلاق هامة لاسيما انها مكنتنا من التعرف على أهم النقاط المتعلقة بممارسة نشاط تجاري وتم التعرف على اهم متطلبات بنك الكويت المركزي»، مشيرا إلى ان مسرعة بنك بوبيان كانت محفزا وداعما كبيرا لرواد الأعمال في الخليج بالتوجه ببدء نشاطاتهم التجارية في السوق الكويتي.



«مسرعة بوبيان».. نحو ريادة القطاع المالي الكويتي



أعلن بنك بوبيان مؤخرا عن بدء مرحلة البرنامج التدريبي للمشاريع والشركات المؤهلة لاستكمال مشاركتها في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال بالتعاون مع Fintech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي، حيث تم اختيار 10 من المشاريع والشركات الناشئة من أصل 250 مبادر تقدموا للانضمام إلى برنامج بوبيان لتسريع الأعمال منذ الإعلان عن انطلاقه لأول مرة في الكويت.



ويهدف البرنامج إلى ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.



وخلال مرحلة التدريب خضع المؤهلون إلى برنامج تدريبي مكثف ومبتكر يساعدهم في إطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقها، وهو ما يعزز دور بنك بوبيان في دعم الشركات الناشئة، خاصة تلك التي تمتلك مبادرات مميزة ومشاريع يمكن أن تحقق نجاحا كبيرا وفائدة لمختلف قطاعات المجتمع انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية.



وتم اختيار المبادرات الشبابية العشرة المنضمة للبرنامج والتي كانت مشروطة بتضمنها للجانب التكنولوجي، تمت على أساس التنوع في المجالات والتي شملت التعليم الرقمي والتكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية بالإضافة إلى معيار موقع تواجد المشروع والتي ضمت مشاركات من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



مشاريع متنوعة من الكويت والخليج



ضمت المشاريع التي شملها البرنامج في مجال التكنولوجيا المالية Enabill من الكويت، وكل من XPENCE وEdfundo من دولة الإمارات العربية المتحدة بالاضافة إلى Money Loop من المملكة العربية السعودية.

أما في مجال التعليم الرقمي فتم اختيار Kashkool Educational من الكويت.



وفي مجال التجارة الرقمية وغيرها من المجالات التكنولوجية المشاركة في البرنامج شملت كل من Tdalal وBookr Co. وPunch App وMnasati وLooksie من الكويت.



دعم المشاريع الناشئة

في ديسمبر الماضي وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لاطلاق برنامج (مسرعة بنك بوبيان) بهدف تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة شكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مسرعة اعمال للشركات الناشئة في الكويت.



«فنتك هايف».. أكبر مسرعة للتكنولوجيا بالشرق الأوسط



«فنتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، يعتبر أول وأكبر مسرعة للتكنولوجيا في اقليم الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) والذي يدعم الشركات الناشئة ويسرع نموها من خلال إطلاق وإدارة العديد من الدفعات ما ساهم في تسريع العديد من أفضل الشركات الناشئة في المنطقة.



إعادة هيكلة آلية العمل الداخلية بالبنك



قام بنك بوبيان بإعادة هيكلة بعض إدارات وأنشطة البنك وآلية العمل الداخلية بما يتناسب مع هذه التطورات مع استحداث إدارة جديدة للقيام بمهام ربما لم تكن موجودة اصلا أو لم تكن بالحجم الذي هي عليه الآن وكمثال على ذلك فقد انشأنا مركز الابتكار والإبداع INNOVATION CENTER.