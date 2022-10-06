احتفل فاضل محمود عبدالله بزفاف ابنه علي بحضور جمع من الشخصيات والأهــــل والأصـــدقاء الذين قـــدموا المباركة والتهاني بالمنـــاسبة السـعيدة.



ألف مبروك.