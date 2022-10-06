twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح عبدالله الخميس 2022/10/6 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 916 A+ A- استمع فيصل الرضوان يقدم التهاني(قاسم باشا)المعرس علي فاضل محمود عبداللهعباس غلوم ومحمد نصر الله يهنئانمحمد نصرالله وخليل الحلواجي يباركانجد المعرس محمود عبدالله مباركافاضل عبدالله ومحمود عبدالله والمعرس علي عبدالله وحامد عبدالله وعدنان عبدالله ووالد العروسالمعرس مع والده فاضل عبدالله وجده محمود عبدالله وشقيقه محمود عبدالله وحامد عبداللهباقر خاجه مهنئايوسف الكندري وابنه يعقوب الكندري يهنئانعلي الصراف والمعرس علي عبداللهعم المعرس عدنان عبدالله وأبناؤه يباركونفهد الفريج وحسين الروضان مع المعرس علي عبداللهعبدالله دشتي وأولاده يباركونسيد هاشم الموسوي وحسين رضا يباركانمحمد العازمي يهنئ المعرس علي عبدالله ووالده فاضل عبدالله ووالد العروسلقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةيوسف دشتي وابنه يهنئان المعرس ووالده وشقيقه محمود عبداللهحسين السلمان وأحمد البابا وحسين الحبيب يباركونالمعرس علي محمود عبدالله متوسطا عددا من الأصدقاء والزملاء في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةمحمد الحلواجي وأبناؤه يباركون احتفل فاضل محمود عبدالله بزفاف ابنه علي بحضور جمع من الشخصيات والأهــــل والأصـــدقاء الذين قـــدموا المباركة والتهاني بالمنـــاسبة السـعيدة.ألف مبروك.