تعيين طلال الخالد ل " الداخلية " و محمد الفارس ل " شؤون مجلس الوزراء

أحمد الناصر وزيرا للخارجية ود. رنا الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات

ود. عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

العوضي للصحة و اسماعيل وزيراً للنفط

ود. الحميدة ل " الاسكان"و عبدالله السالم ل " الدفاع " و العجمي للأشغال ووزيرا للكهرباء والماء

مريم بندق



صدر أمس الأربعاء مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.. وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،



ـ بعد الاطلاع على الدستور،

ـ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

ـ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444هـ الموافق 5 أكتوبر 2022م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

ـ وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

يُعين كل من:



1 ـ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

2 ـ د.محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

3 ـ د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

4 ـ د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5 ـ عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

6 ـ عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

7 ـ د.أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة.

8 ـ حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط.

9 ـ د.خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

10 ـ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

11 ـ عمار محمد العجمي وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

12 ـ مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة.

13 ـ د.مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

14 ـ د.محمد عبدالرحمن بوزبر وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

15 ـ المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في 9 ربيع الأول 1444هـ

الموافق 5 أكتوبر 2022م

وفيما يلي التشكيل الحكومي الجديد: