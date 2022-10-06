يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه على مدار العام بمجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم. وفي ذلك الإطار، أقام البنك فعالية مميزة في برج الحمراء والتي شهدت سحب الجوهرة ربع السنوي والذي يحصل فيه الفائز على جائزة بمبلغ 250 ألف دينار.



وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الاستثنائية مع العملاء والحضور واختتمت بإجراء السحب في ركن البنك في برج الحمراء، حيث تم الإعلان عن فوز صادق بانيكافيتيل عبدل بمبلغ 250 ألف دينار. وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني وممثل عن شركة «ديلويت» العالمية.



وصاحب السحب الذي تم إجراؤه في برج الحمراء أنشطة متنوعة لاقت تفاعلا واسعا من الحضور، الذين شاركوا في العديد من المسابقات وفازوا بجوائز متنوعة.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان: نلتزم بمكافأة عملائنا بمزايا استثنائية وعروض حصرية تسهم في حصولهم على تجربة مصرفية شاملة، كما نعد عملاءنا بتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم. وأضاف: «الوطني» يحرص على تنظيم الفعاليات المميزة في إطار استراتيجيته ليكون الأقرب لعملائه، التي تتضمن تعريف العملاء بما تقدمه مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية من خدمات ومنتجات متميزة لكل الشرائح.



وأكد العثمان أن البنك يسعى من خلال سحوبات الجوهرة إلى ترسيخ ثقافة الادخار لدى العملاء، وذلك في إطار سعي البنك لتحقيق الشمول المالي، حيث يعد حساب الجوهرة أحد أبرز المنتجات التي تمنحهم العديد من المزايا بما يسهم في تشجيعهم على الادخار.



هذا، ويدخل عملاء الجوهرة تلقائيا في السحب على جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا، و125 ألف دينار شهريا، والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنويا، حيث إن كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي.



يمكن فتح حساب الجوهرة بكل سهولة من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل للعملاء الحاليين أو من خلال زيارة أقرب فروع بنك الكويت الوطني.



ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب الجوهرة 400 دينار والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به لكل عميل هو 500 ألف دينار في جميع حسابات الجوهرة. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 دينارا في الحساب. ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام 2012 مكافآت لعملائه من خلال السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية لحساب الجوهرة، بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 2.200.000 دينار سنويا.