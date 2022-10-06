طرحت فولكس واجن الطراز الجديد من سيارة T-Roc بعد أن أجرت عليها مجموعة من التعديلات والتي شملت التصميم وأنظمة المساعدة المبتكرة والتقنيات الرقمية المتطورة، لتؤكد بذلك تركيزها على استخدام التكنولوجيا في صناعة السيارات وتكتب فصلا جديدا في قصة نجاح T-Roc.



ولاقت T-Roc إقبالا كبيرا وأصبحت من السيارات المفضلة لدى العملاء في الكويت بفضل حضورها المميز وتصميمها العصري الأنيق وتجهيزاتها التي تجعلها سيارة مثالية لجميع الاستخدامات.



وتأتي سيارة T-Roc الجديدة بـ 3 طرازات تشمل طراز Life الأساسي، وطراز Style لمحبي التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة، وطراز R-Line لمحبي الأداء الفائق.



وتجهز جميع طرازات T-Roc الجديدة بمحرك TSI سعة 1.4 ليتر مع شاحن التوربو، بقوة 150 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر إضافة إلى ناقل الحركة بثماني سرعات. وتتميز سيارة T-Roc الجديدة بأعلى مستوى لكفاءة استهلاك الوقود بين مجموعة سيارات فولكس واجن، حيث يبلغ استهلاكها للوقود 6.3 ليترات/100 كم داخل المدينة وخارجها. ويمكن للسائق الحصول على أقصى عزم دوران عند عدد دورات منخفض للمحرك بفضل تقنية شاحن التوربو والحقن المباشر للوقود.



وتعتبر التكنولوجيا القلب النابض لسيارة T-Roc الجديدة، فقد تم تزويد جميع طرازاتها بشاشة القيادة الرقمية، والاتصال اللاسلكي بين الشاشة وتطبيقات الهاتف المتحرك، ونظام الملاحة، وأجهزة الاستشعار لركن السيارة في الأمام والخلف، ونظام المساعدة على تغيير المسار (النقطة العمياء) كتجهيزات أساسية، مع إمكانية اختيار إضافة مثبت السرعة المتكيف للسيارة. ولأن السلامة تأتي دائما على رأس أولويات فولكس واجن، تم تجهيز سيارة T-Roc الجديدة بنظام المساعدة في حالات الطوارئ المصمم للتحكم في السيارة في حال فقد السائق القدرة على ذلك. فبمجرد أن تكتشف أجهزة الاستشعار عدم وجود أي حركة على عجلة القيادة أو الكبح أو التسارع، يبدأ النظام في اتخاذ مجموعة من الإجراءات على نحو تدريجي، تبدأ بمحاولة إيقاظ السائق من خلال اهتزازات على عجلة القيادة وتنتهي ببدء تشغيل المكابح تمهيدا لإيقاف السيارة.



ولم تقتصر التحديثات التي شهدتها T-Roc على الأنظمة والتقنيات، بل شمل ذلك المقصورة التي تتألق بمزيد من اللمسات المميزة والتصميم الانسيابي والمواد الراقية والدرزات الأنيقة ولوحة التجهيزات الأمامية العصرية مع شاشة مستقلة تشبه الأجهزة اللوحية لعرض المعلومات وأنظمة الترفيهية. كما تم تزويد السيارة بعجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف كتجهيز أساسي كي يسهل على السائق الوصول إلى نظام التحكم في السيارة والذي يمتاز ببساطته وسرعة استجابته. كما شهد الهيكل الخارجي، والذي يتوافر بخمسة ألوان، مجموعة من التعديلات التي تضفي على T-Roc مزيدا من التميز والجاذبية مع إمكانية إضافة المزيد من الخيارات حسب رغبة العملاء. وتشمل التعديلات الجديدة المصابيح الأمامية المميزة مع تقنية LED، والمصابيح الخلفية الداكنة، والعجلات المعدنية ذات التصميم الجديد قياس 16 بوصة و19 بوصة.



وقال محمد شوي، المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الكويت: T-Roc هي سيارة SUV مدمجة توفر للعملاء كل ما يتطلعون إليه بدءا من التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة وأنظمة الأمان المبتكرة وحتى السهولة في القيادة والتحكم بالسيارة. وقد لاقت السيارة نجاحا كبيرا منذ إطلاقها في الكويت في العام 2021 وهذا ما تؤكده أرقام المبيعات، ونحن متشوقون كثيرا لإطلاق الطراز الجديد الذي يواصل قصة نجاح السيارة ويوفر للعملاء أعلى مستويات الأناقة والتكنولوجيا المتطورة.