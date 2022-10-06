قرعت بورصة الكويت الجرس للسنة الثانية على التوالي احتفاء بمبادرة نشر الثقافة المالية والاستثمارية في «الأسبوع العالمي للمستثمر»، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية وضرورة التثقيف المالي وتأثيره على الحياة وذلك بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويتية وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت.



ويعتبر أسبوع المستثمر العالمي بمنزلة حملة عالمية برعاية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، يهدف لزيادة الوعي بأهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم، وتسليط الضوء على المبادرات المختلفة لمنظمي ومشغلي أسواق المال في هذين المجالين المهمين. وتعتبر نسخة 2022 السنة السادسة لهذه الحملة، حيث شارك فيها عدد قياسي من البورصات بلغ أكثر من 100 بورصة وإحدى عشرة منظمة عالمية. ذلك وتقام هذه المبادرة عالميا على مدى أسبوع من الاثنين 3 أكتوبر إلى الأحد 9 أكتوبر 2022، وتركزت حملة هذا العام على مرونة المستثمرين والتمويل المستدام.



وفي هذا الأسبوع، نظمت بورصة الكويت حلقة نقاشية حول التثقيف المالي، وأقامت ندوة حول إدارة المخاطر ومستقبل هذا القطاع بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت.



وبهذه المناسبة، صرح محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، قائلا: تنضم بورصة الكويت إلى أكثر من 100 بورصة عالمية، وذلك لقرع الجرس احتفاء بأسبوع المستثمر العالمي وزيادة الوعي بالثقافة المالية. كما تستمر بورصة الكويت بالشراكة مع منظمات ومؤسسات عالمية رائدة، في رفع المستوى والوعي حول الثقافة المالية، وخاصة في سوق المال الكويتي.



من جانبه، قال آشلي ألدير، رئيس مجلس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والرئيس التنفيذي للجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة: يسرنا أن نرحب بإطلاق النسخة السادسة من الأسبوع العالمي للمستثمر، والذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات. ذلك وقد شهدنا خلال العامين الماضيين مشاركة أعدادا متزايدة من المستثمرين الأفراد في أسواق المال، والذين يواجهون تحديات جديدة مثل الضغوطات الناتجة عن التضخم وحالات عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. لذلك، يجب علينا تعزيز مرونة وثقة المستثمرين للمشاركة في الأسواق المالية من خلال مبادرات التثقيف المالي وحماية المستثمرين.



بالإضافة الى الفعاليات التي عقدت خلال الأسبوع العالمي للمستثمر، فقد أعلنت بورصة الكويت عن شراكة مع جمعية انجاز الكويتية، وهي منظمة تقوم بإعداد وتأهيل شباب وشابات الكويت بالمعلومات والمهارات اللازمة، بما في ذلك الثقافة المالية، لكي يصبحوا منتجين ومؤثرين في الاقتصاد الكويتي، إضافة إلى توفير برامج التطوع المهني في المدارس والجامعات. ذلك ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم البورصة برعاية مبادرتي المعرفة المالية (Financial Literacy) وبرنامج قادة المستقبل (Future Leaders).



وقال العصيمي: نواصل دعم وتطوير المبادرات المؤثرة التي تركز على التعليم، اضافة الى تعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين مثل الجمعية الكويتية للمحللين الماليين المعتمدين والجامعات المحلية وشركاء بورصة الكويت عبر المجتمع الاستثماري. وبهذا الصدد، نعلن اليوم عن شراكة جديدة مع جمعية إنجاز الكويتية، والتي من خلالها سنسعى لتثقيف جيل جديد من المهتمين بأسواق المال.