قال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله العلي، إن المجموعة العربية نجحت بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية الفاعلة في الحصول على 5 مقاعد بمجلس منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) للأعوام (2022-2025) من أصل 36 مقعدا.



وهنأ الشيخ عبدالله العلي في تصريح لـ«كونا» الدول الفائزة بالمقاعد بالانتخابات التي جرت امس على هامش اجتماعات الجمعية العامة لـ«إيكاو» المقامة في مدينة مونتريال، وهي (السعودية والامارات وقطر ومصر وموريتانيا).



وذكر أن احتفاظ المجموعة العربية بخمسة مقاعد في مجلس المنظمة دلالة واضحة على احترام وتقدير المجتمع الدولي لمساهمات الدول العربية في صناعة النقل الجوي على مستوى العالم، متمنيا التوفيق والنجاح للدول العربية الفائزة بما يخدم مصلحة قطاع النقل الجوي في العالم.



وشدد على ضرورة «تضافر جهود الدول الأعضاء لمواصلة تقدم وتطور الطيران المدني في العالم بكل قطاعاته».



وأسفرت انتخابات المجلس التنفيذي (إيكاو)، عن فوز كل من أميركا وإيطاليا واليابان والبرازيل وأستراليا والصين وفرنسا وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة والسعودية ومصر والنمسا وسنغافورة وجنوب أفريقيا واسبانيا والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا وأيسلندا ونيجيريا والهند وبوليفيا وتشيلي والسلفادور وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وغانا وجامايكا وزيمبابوي والإمارات ورومانيا وكوريا الجنوبية وقطر وموريتانيا وماليزيا.