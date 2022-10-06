ترعى رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع الشيخة فادية سعد العبدالله مؤتمر «المرأة الكويتية وإسهاماتها في علم الجغرافيا» الذي تنظمه الجمعية الجغرافية الكويتية ممثلة بلجنة المرأة الجغرافية في الثامن من فبراير المقبل.



وأشارت الجمعية الجغرافية في بيان صحافي إلى ان المرأة تلعب دورا أساسيا في نهضة المجتمع بجانب تخصصها الجغرافي المميز فهي تطمح الى تطوير مستقبلها العلمي بمشاركة التخصصات القريبة من تخصصها وتهتم بالبيئة المحيطة من حولها وتساهم في مجالات علمية عديدة لتطوير علمها، وإيمانا بأهمية دور المرأة في هذا المجال رأينا أن يخصص لها فترة من العام لتحديد وتوضيح اهم الارتباطات بالمجالات العلمية الاخرى في يوم مميز لها.



وذكرت ان المرأة الكويتية لها اسهامات بارزة في كل مجالات الحياة، مشيدة بجهدها وعملها وعطائها على مر التاريخ، مؤكدة انها شريك فاعل وطرف اساسي في المجتمع لا غنى عنه، لافتة الى ان المؤتمر يهدف الى توضيح دور المرأة في المحافظة على البيئة بمحافظتها على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، وإبراز دورها في الدراسات البيئية الطبيعية للارض وتطورها من تغيرات في الصحارى او على السواحل والعوامل المؤثرة عليها.



ولفتت إلى ان المؤتمر يهدف أيضا الى بيان اهمية دور المرأة في دراسة الجغرافيا البشرية من سكان وتطور حضري وتأثيره على الصحة والأمراض والأوبئة والتنمية الحضرية، ودورها في الدراسات الحديثة المستخدمة من نظم المعلومات الجغرافية وتطورها، وإبراز دور وسائل الاعلام في التثقيف والتوعية للمرأة.