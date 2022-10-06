القاهرة - سامي عبدالفتاح



في جولة أفريقية جديدة للأندية المصرية، يغادر القاهرة اليوم إلى تونس فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستيري الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، وقد استقر كولر على خوض 3 تدريبات في تونس قبل المباراة وستكون ظهرا، حيث تقام المباراة في الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت تونس.



فيما يستقبل نادي الزمالك فريق فلامبو دو سنتر البوروندي الذي وافق على لعب مباراتي الذهاب والإياب بالقاهرة ضمن الدور ذاته، وعليه ستقام مباراة الذهاب الأحد المقبل، وهو الأمر نفسه لفريق أهلي الساحل السوداني الذي وافق على لعب مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة أمام بيرميدز في دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفيدرالية، فيما غادرت أمس بعثة فيوتشر إلى ليبيريا استعدادا لمواجهة كالون إف سي السيراليوني في ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تقام غدا الجمعة.



وفي إطار الميركاتو الصيفي للأندية المصرية، تواجه صفقة مارسينهو لاعب فريق كاوزاكي الياباني بعض العثرات بسبب المقابل المادي بين الأهلي والنادي الياباني، حيث يطلب النادي الياباني قيمة الصفقة كاملة والمقدرة بـ 3 ملايين دولار، بينما يتمسك الأهلي بتقسيط المبلغ.



وتستعد رابطة الأندية المصرية واتحاد الكرة لإعلان قرعة مسابقة الدوري الأحد المقبل، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري في 18 الجاري، وسيتم استكمال مباريات الدوري خلال فترة كأس العالم 2022.