نظمت هيئة أسواق المال الاثنين الماضي ورشة عمل توعوية (عن بعد - عبر منصة زووم) بشأن المسودة الأولية للإطار التنظيمي لمشروع التقنيات المالية فينتك (Fintech)، والتي شارك بها العديد من الجهات المخاطبة بقانون الهيئة والمعنيين بسوق المال بالدولة الذين تجاوز عددهم 80 شركة مرخصة بأنشطة الأوراق المالية والمؤسسات والجهات العامة والخاصة في الدولة، حيث تم من خلال تلك الورشة تقديم شرح واف للأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة لهذا الإطار التنظيمي، والتي تمثلت في مسودة التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، وتمت الإجابة عن كافة الاستفسارات المقدمة من المشاركين في هذا الجانب، وتأكيدا على حرص الهيئة نحو تعميم الفائدة على الجميع، قامت الهيئة بتحميل تسجيل مرئي كامل لهذه الورشة بموقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت ليتم توفير ما تقدم من مواد ومعلومات توعوية خلال الورشة، حتى تعم الفائدة لكافة الجمهور ومن لم يسعفه الأمر للمشاركة.



هذا، وترى هيئة أسواق المال بأن هذه الخطوة ستسهم في رفع جودة الملاحظات والمقترحات التي سيتم تقديمها خلال عملية استبيان آراء كافة المتعاملين في السوق المالي وكذلك المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم على المسودة الأولية لتعليمات مشروع التقنيات المالية Fintech سالفة الذكر، والتي من المقرر أن تنتهي الفترة المحددة لها في نهاية يوم عمل الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، حيث سيليها استكمال المراجعات القانونية لتأكيد التعديلات التنظيمية والتشريعية المحلية اللازمة على أحكام الاطار التنظيمي والأحكام الأخرى ذات الصلة، والتي من شأنها أن تمكن كافة المعنيين بخدمات ومنتجات التقنيات المالية Fintech من المشاركة بها دون مواجهة أية معوقات.



هذا، ويمكن للمهتمين والراغبين في الاطلاع على المسودة الأولية للإطار التنظيمي لمشروع التقنيات المالية Fintech سالفة الذكر والمشاركة بتقدم الآراء والمقترحات في شأنها القيام بزيارة موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الانترنت والدخول على الرابط الالكتروني الخاص في هذا الشأن.