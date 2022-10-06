بعد 24 عاماً.. دجوركاييف يكشف عن سر هدف زيدان في مرمى البرازيل



الدوحة ـ فريد عبدالباقي



شاركت اللجنة الأولمبية القطرية في اجتماعات الدورة الـ41 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي 2022 التي عقدت في العاصمة الكمبودية (بنوم بنه)، وترأس وفد اللجنة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.



وأعرب أعضاء المجلس الأولمبي الآسيوي عن دعمهم لترشح الشيخ جوعان بن حمد لمنصب نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «‏‏أنوك»‏‏.



وخلال اجتماعات الدورة الـ41 للجمعية العمومية، أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن مشروع «‏‏إرث دورة الألعاب الآسيوية- الدوحة 2030»‏‏ الذي سيعود بفوائد كثيرة، وميزات استثنائية للجان الأولمبية الآسيوية في مرحلة ما قبل تنظيم الألعاب وبعدها، وتشهد هذه الدورة إقامة 54 منافسة رياضية ستقام في 39 منشأة مجهزة وفق معايير عالمية.



وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري «‏‏فيفا» جياني إنفانتينو، بأعمال قمة أكاديمية أسباير العالمية لأداء وعلوم كرة القدم في نسختها الثامنة، التي اختتمت مساء أول من أمس في الدوحة، بالتعاون مع «‏‏فيفا»، ومشاركة ممثلين عن الأجهزة الفنية للمنتخبات الـ32 المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وأعضاء مجتمع زملاء أسباير حول العالم الممثلين لأكثر من 50 ناديا واتحادا وطنيا.



فيما تحدث النجم الإنجليزي ديفيد بيكام، أن قطر تقدم إرثا يسهم في ترسيخ ثقافة كرة القدم واستلهام قوة كرة القدم كأداة لتوحيد الشعوب.



وقال بيكام: «إذا أردنا أن نتحدث عن إرث قطر بعد استضافة كأس العالم قطر 2022 علينا أن ننظر لمؤسسة مثل أكاديمية أسباير لنعرف أن هناك خططا مدروسة وخططا للمستقبل وهذه الخطط موجودة منذ فترة طويلة وهذا الإرث هو مصدر إلهام للأجيال المقبلة بالاستثمار في تكوين اللاعبين وفي الحفاظ على صحتهم وهذا أمر لا ينعكس بالإيجاب على قطر فقط بل على كل الأجيال القادمة من اللاعبين في المنطقة بأسرها».



وفاجأ نجم المنتخب الفرنسي المتوج بلقب مونديال 1998، والمدير التنفيذي لمؤسسة «‏‏فيفا»، يوري دجوركاييف خلال مشاركته في قمة أسباير العالمية، الجميع عندما كشف عن سر الهدف الثاني لمنتخب فرنسا بمرمى البرازيل في مونديال فرنسا 1998، حيث قال دجوركاييف، أنه طالب زميله زيدان بالعدول عن تنفيذ الركلة الركنية كما هو متفق عليه قبل المباراة، وترك الأمر له، من أجل تنفيذها بدلا منه وإرسال الكرة له ليهز الشباك البرازيلية، لاسيما أن زيدان نجح في إحراز الهدف الأول من ركلة ركنية أيضا، وهو ما تحقق حيث نجح زيدان في تسجيل الهدف الثاني برأسية جميلة.



وشهدت فعاليات القمة مشاركة كوكبة من نجوم كرة القدم السابقين على رأسهم الفرنسي آرسين فينغر، والإنجليزي ديفيد بيكام، والفرنسي يوري دجوركاييف، والأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون والنجمة البريطانية- ‏‏‏‏‏الأميركية السابقة والمدربة جوليانا إليس «جيل إليس».



إلى ذلك، بدأ المنتخب القطري الأول لكرة القدم أمس رحلة الإعداد لكأس العالم، وذلك بعد أن وصلت بعثة العنابي إلى مدينة «ماربيا» الإسبانية، استعدادا لخوض المعسكر الأوروبي الأخير ضمن برنامج إعداده لمونديال قطر، وذلك بعد انتهاء معسكره الداخلي الذي أقامه في الدوحة لمدة خمسة أيام، ومن المقرر أن يخوض العنابي عدة مباريات ودية خلال شهر أكتوبر الجاري.