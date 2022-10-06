ودّع الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا دورة أستانا الدولية في كازاخستان لفئة 500 نقطة من الدور الأول بخسارته أمام البلجيكي دافيد غوفان 5-7 و3-6.



واحتاج غوفان الى ساعة و47 دقيقة للثأر لخسارته المواجهة الأولى أمام الإسباني الواعد في دور الـ32 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي.



وعقب الخسارة قال ألكاراس: «لعب أفضل مني، وبطريقة شرسة جدا جدا. لم أستطع التعامل مع الضغط الذي وضعه علي وبالطبع يجب أن أتعلم وآخذ الدروس من هذه المباراة».



من جهته، قال غوفان المصنف 66 عالميا: «أؤمن دائما بأنه لدي المستوى للتسبب بالمشاكل لهؤلاء اللاعبين.

عندما تلعب ضد المصنف أول عالميا في دورة مهمة وأمام جمهور كبير، تمنحك الشعلة في داخلك الكثير من القوة لتقديم أفضل تنس لديك لأنه ليس لديك أي خيار». وضرب غوفان موعدا في الدور الثاني مع الفرنسي أدريان مانارينو.



وبدأ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف رابعا عالميا والثاني في الدورة، مشواره بقوة بفوزه على الإسباني ألبرت راموس- فينيولاس (40) 6-3 و6-1، كما استهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس عالميا والثالث في الدورة مشواره بقوة بتغلبه على الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين 6-1 و6-4.



الى ذلك، بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، بسهولة الدور الثاني من دورة الياسمين لكرة المضرب لفئة 250 نقطة المقامة بتونس بفوزها على الأميركية آن لي 6-2 و6-3.



وتعتبر هذه الدورة الأولي ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي ايه» التي تستضيفها تونس.



وتسعى جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة هذا العام، إلى تحقيق لقبها الثالث هذا الموسم بعد تتويجها في دورة مدريد للألف ودورة برلين.



وتشارك في الدورة 21 لاعبة من بينهن الروسية فيرونيكا كودرميتوفا (18 عالميا والثانية في الدورة) والفرنسية أليزيه كورنيه (الثالثة في الدورة و37 عالميا).