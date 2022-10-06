السالم: تجربة فريدة نفخر بها وبما قدمته من مواهب للساحة الموسيقية

سهيم: تفاجأت بالمواهب المميزة التي تألقت خلال الحفل الختامي

البنا: المسابقة شهدت منافسة كبيرة أنتجت لنا مواهب تستحق الإشادة

العمادي: المتسابقون أبدعوا وتألقوا والجميع فائز في هذه المبادرة المميزة

عبدالله: أشعر بالفخر لرؤية هؤلاء المبدعين من الطلاب وأتمنى الاستمرارية

الكبيسي: شعوري لا يوصف بالحصول على المركز الأول عن فئة العود

عياد: أتمنى أن تستمر المبادرة في إنتاج المواهب القادرة على التألق والإبداع

عرابي: جامعة قطر وشؤون الموسيقى يستحقان الإشادة لجهودهما المثمرة



بحضور وزير الثقافة بدولة قطر الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، اختتمت الاثنين الماضي مسابقة «أوتار 2022» التي نظمتها جامعة قطر بالتعاون مع مركز شؤون الموسيقى التابع لوزارة الثقافة، وفي ختام الحفل كرم سعادته الطلاب الفائزين بالمسابقة، ففي فئة العود حصل الطالب حسن الكبيسي على المركز الاول، فيما حصد المركز الثاني الطالب سعود عقيل، والمركز الثالث حصده الطالب محرم دينج، أما فئة البيانو فقد حصل على المركز الأول الطالب عمر ياسر، فيما حقق المركز الثاني الطالب محمد سيد ثاني، وكان المركز الثالث من نصيب الطالب لحدان المهندي. شهد الحفل الختامي للمسابقة تألق المتأهلين للمرحلة النهائية حيث تفاعل الحضور وأشادوا بالأداء المتميز الذي ظهر عليه المتسابقين، كما أثنت لجنة التحكيم بالمواهب المتأهلة، مؤكدين أن الطلاب المتأهلين للمرحلة النهائية بالمسابقة استطاعوا أن يطوروا من أدائهم ويقدموا مقطوعات موسيقية أكثر من رائعة من حيث الاختيار والأداء والثقة في تقديم تلك المقطوعات على الرغم من الرهبة التي من الطبيعي أن تتملك من هم في مثلهم وأمام كل هذا الجمهور.



آراء لجنة التحكيم



من جانبه، قال مدير مركز شؤون الموسيقى وعضو لجنة تحكيم المسابقة خالد السالم إن ما قدمته تلك المبادرة من مواهب لهو أمر نفخر به جميعا خاصة أن هذه التجربة هي الأولى من نوعها مع جامعة قطر.



وأضاف السالم: كانت لدينا العديد من التجارب السابقة في مجال اكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مكنونهم الإبداعي ومنها على سبيل المثال مسابقة نغم 1 و2، ولكن كمسابقة فنية موسيقية بالتعاون مع جامعة قطر فهذه هي التجربة الأولى وأرى أنها تجربة ناجحة جدا ونفخر بها وبما قدمته، ونتمنى أن تستمر المسابقة في السنوات القادمة وتقدم لنا المزيد من المواهب.



وقال نائب المدير التنفيذي - أوركسترا قطر، وعضو لجنة تحكيم المسابقة الفنان ناصر سهيم، إنه تفاجأ في الحفل الختامي بمواهب الشباب وبما قدموه، إذ أكد أن هناك تطورا ملحوظا في أداء هؤلاء الطلاب، الأمر الذي انعكس على الحضور وساهم في اعجابهم وإشادتهم الكبيرة بالأداء الرائع لهؤلاء المواهب. ووصف سهيم مستوى الطلاب المتأهلين بالمستوى الراقي، موضحا أنه في بداية المسابقة لم يكن متحمسا بالدرجة الكبيرة، حيث كانت هناك مشاركات متوسطة وهذا امر طبيعي كونهم في بداية المشوار الموسيقي، ولكن في نهاية المسابقة رأيت مستويات عالية جدا في فترة زمنية بسيطة، مشيرا ن هذا الأداء الرائع إن دل فإنما يدل على المتابعة والاهتمام من قبل القائمين على هذه المواهب وعلى تطوير أدائهم وهو ما يحسب لهم بكل تأكيد، ولا بد من الإشادة بدورهم الكبير فيما وصل إليه هؤلاء الطلاب من تميز وتألق.



فيما أكد عضو لجنة تحكيم المسابقة الموسيقار محمد البنا أن التنافس كان على أشده خاصة في فئة عازفي العود التي شهدت تنافس موهبتين كليهما استحق الإشادة ويستحق التكريم والفوز في هذه المسابقة.



وتابع: كانت هناك أيضا منافسة كبيرة في فئة البيانو، ولكن المهم أن نخرج من هذه الفعالية والمسابقة المميزة بهذه المواهب الرائعة، وأن تستمر مثل هذه الفعاليات المثمرة والتي تفرز لنا مواهب موسيقية يعتمد عليها في المستقبل.



الكل فائز



وتألقت حفل الختام الفنانة هالة العمادي - عازفة بيانو، عبر مقطوعة رائعة استطاعت أن تأسر بها مسامع الحضور وتحصد إشادة كبيرة من الجميع، وحول تلك المشاركة، قالت العمادي: تشرفت بالمشاركة في هذا الحفل الختامي الذي قدمت فيه معزوفتي «سمجة» وهي معزوفة فيلم «سمجة»، وهي المعزوفة التي قدمتها في حفل الأمم المتحدة عام 2019، وكانت أول مشاركة عالمية لي.



وفيما يخص مسابقة أوتار 2022، أكدت العمادي أن المسابقة تعتبر الأولى من نوعها في جامعة قطر وفي قطر بشكل عام، التي تركز على العود والبيانو، وأرى أن المتسابقين أبدعوا ونالوا نصيبهم الكبير من الإشادة الجماهيرية ومن جميع الحاضرين وعلى رأسهم وزير الثقافة، وهو ما يعكس روعة الأداء الذي قدم في هذا الحفل.



وتابعت: المتأهلون استطاعوا أن يتغلبوا على أنفسهم وعلى الرهبة والخوف والتوتر نتيجة الحضور الجماهيري الكبير والشخصيات المهمة التي حضرت، ولذلك أود أن أقول لهم أنتم جميعا كرمتكم ونلتم الإشادة وحققتم الفوز، مشيرة إلى أنه من الضروري بالنسبة لهم كمواهب شابة وواعدة أن يثابروا ويواصلوا التطوير والتعلم وكسب المزيد من الخبرات ليحققوا أحلامهم وطموحاتهم.



حافز قوي



وبعد انتهاء حفل الختام، قال الطالب حسن أحمد الكبيسي صاحب المركز الأول عن فئة العود، أشعر بالفخر كوني حصلت على هذه الجائزة وبخاصة أنني تسلمتها من وزير الثقافة وفي جامعة قطر أمام هذا الحضور الكبير، وأتمنى أن تكون تلك الجائزة حافزا لي ودافعا لأحقق نقلة نوعية في حياتي.



وأثنى الإعلامي تيسير عبدالله على فكرة المسابقة التي وصفها بالممتازة، كونها احتضنت المواهب الشابة وأتاحت امامهم الفرصة ليعبروا عن مواهبهم ويكتسبوا الخبرة والمعرفة في مجال الموسيقى الذي ولعوا به وأحبوه.



وشدد عبدالله على أهمية مثل هذه المسابقات سواء أكانت في مجال العزف أو الغناء أو المجالات الإبداعية والفنية الأخرى، مشيدا بدور مركز شؤون الموسيقى وبما قدمه خلال تلك المبادرة الرائعة بالتعاون مع جامعة قطر في ظل رعاية سعادة وزير الثقافة، وكذلك رئيس جامعة قطر.



وتابع: نحن كفنانين وإعلاميين نشعر بالفخر لما رأيناه وتابعناه من مواهب شابة، وسعداء جدا بمثل هذه المبادرات الخلاقة، ونتمنى أن تستمر هذه المبادرات وتتواصل لتتعاقب الأجيال ونرى نماذج مبدعة من موسيقيين ومبدعين في مختلف المجالات الإبداعية.



وقال الفنان أمير عياد أستاذ وعازف العود، والقائم على تدريب مواهب فئة العود: فخور جدا بتلك المشاركة، وأعتز بما قدمه الطلاب الذين شرفت على تدريبهم، وأتمنى أن تكون هذه المبادرة هي نواة لتقديم مواهب قادرة على التألق والإبداع في سماء الموسيقى العربية.



وأشار عياد إلى أهمية تلك المبادرات والمسابقات في اتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة وبخاصة هؤلاء الذين يدرسون في الجامعات والمدارس، هم في أمس الحاجة إلى البحث عنهم وتحفيزهم وتطوير مواهبهم والاستفادة منهم بالشكل الأكاديمي السليم، مشيدا في الوقت نفسه بالأداء الرائع والمتميز للطلاب والمواهب التي تنافست بأداء أكثر من رائع خلال تلك المسابقة.



وتوجه عياد بالشكر إلى وزير الثقافة على تشريفه لحفل الختام، وكذلك وزارة الثقافة ممثلة في مركز شؤون الموسيقى وإلى جامعة قطر لدورهم الكبير في رعاية تلك المواهب والعمل على تقديمهم بهذا الشكل الرائع للجمهور والوسط الموسيقي والفني.



وحول أداء الطلاب المتأهلين للنهائيات قالت د. داليا عرابي - أكاديمية قطر للموسيقى، تشرفت بالمشاركة ضمن هذه التجربة الرائعة التي قمت خلالها بتدريب مجموعة من المواهب الشابة المتميزة، واستطعنا أن نصل بـ 3 مواهب إلى النهائيات.



ووجهت د. داليا الشكر لوزارة الثقافة ومركز شؤون الموسيقى وجامعة قطر على احتضان تلك المسابقة التي تعزز وتحفز الطلاب والمواهب الشابة وتفتح لهم الآفاق وتحتضن إبداعهم.