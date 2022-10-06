دعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريديريكسن امس إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الأول من نوفمبر، حيث سيواجه اليسار المنتهية ولايته كتلة تجمع اليمين واليمن المتطرف.



وقالت فريديريكسن التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مؤتمر صحافي «أبلغت الملكة أنه سيجري تنظيم انتخابات برلمانية» في الأول من نوفمبر.



وبذلك، تكون رئيسة الوزراء التي تتولى السلطة منذ الانتخابات الأخيرة في يونيو 2019، قد تنازلت أمام إنذار حزب حليف في البرلمان هدد بإسقاط الحكومة إذا لم يتم إجراء انتخابات.



ويأتي ذلك فيما تبدو استطلاعات الرأي الأخيرة متقاربة جدا، إذ منحت «الكتلة الحمراء» المكونة من الأحزاب اليسارية بقيادة الاشتراكيين الديموقراطيين 47 إلى 50% من الأصوات. أما «الكتلة الزرقاء» التي تتألف خصوصا من الحزب الليبرالي والحزب المحافظ وثلاثة أحزاب يمينية قومية، فقد منحتها الاستطلاعات 49 إلى 50% من الأصوات.



وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن أيا من الكتلتين لن يحصل على غالبية المقاعد في البرلمان الدنماركي من دون دعم نواب مناطق ما وراء البحار (غرينلاند وجزر فارو).