

أقرت مجموعة أوبيك بلس، أكبر خفض في الإنتاج منذ جائحة كورونا بواقع مليوني برميل اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

وأظهر بيان أوبيك بلس، أن الكويت ستخفض انتاجها بواقع 135 ألف برميل يومياً، وصولاً إلى 2.676 مليون برميل اعتباراً من نوفمبر المقبل.



وقال البيان إن السعودية وروسيا تتحملان الحصة الأكبر من خفض الإنتاج بواقع 526 ألف برميل يوميا لكل دولة، وبنحو 1.052 مليون برميل يوميا للدولتين.

ويتحمل العراق خفضا في حصته بمقدار 220 ألف برميل، والإمارات 160 ألفا، ونيجيريا 84 ألفا، و الجزائر 48 ألف برميل يوميا.

كما تخفض الكونغو إنتاجها بواقع 15 ألف برميل، وغينيا الاستوائية تخفض إنتاجها بمقدار 6 آلاف برميل يوميا.

وبالنسبة للدول خارج منظمة أوبيك، تخفض أذربيجان إنتاجها بواقع 33 ألف برميل يوميا، والبحرين 9 آلاف، وبروناي 5 آلاف، وكازاخستان 78 ألفا، وماليزيا 27 ألفا، وسلطنة عُمان 40 ألفا، والسودان 3 آلاف، وجنوب السودان 6 آلاف برميل يوميا.

وسينخفض إنتاج دول التحالف إلى 41.856 مليون برميل يوميا في نوفمبر المقبل، من 43.856 مليون برميل يوميا في أغسطس.