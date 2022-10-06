أراد مؤسس ورئيس مهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي الفنان فادي اللوند أن يغير مفاهيم الزينة المتعارف عليها في العديد من المهرجانات فأعطى مهرجان الأمل معناه الحقيقي حين زرع نبتة العطاء الإنساني بمفهوم الأمل السينمائي موجهاً اهتمامه الى "أصحاب الهمم والحالات الخاصة وحاملي الأمل في الحياة" فأزهر معناه الحقيقي وتجلى في الاحتفال الختامي للدورة الثانية في باليرمو، حيث اجتمع ضيوف المهرجان من فنانين وإعلاميين بحضور شخصيات مهمة بمواكبة الإعلام العالمي في مركز "AIAS Palermo" لأصحاب الهمم في باليرمو سردينيا. حيث التقوا رواده وكرموهم بحضورهم، واحتفلوا معهم. وأبدى الرئيس الشرفي للدورة الثانية من المهرجان د. يحيى الفخراني ومؤسس ورئيس المهرجان فادي اللوند سعادتهما بهذا التكريم والحضور المميز، واحتفلا مع أصحاب الهمم من رواد المركز في مهرجان إنساني عالي المستوى.

بعد انتهاء فعاليات المهرجان أعلنت الجوائز التي اختارتها اللجان المتخصصة، وتم توزيعها في حديقة مركز"AIAS Palermo"، حيث نصبت منصة خاصة للمهرجان جوائز الدورة الثانية لمهرجان الأمل السينمائي الدولي في الاتحاد الأوروبي، و هي على النحو التالي:

- فاز الفيلم الجزائري "حليم الرعد" للمخرج الجزائري محمد بن عبدالله كأفضل فيلم روائي طويل، والذي يعالج قضية مهمة على المستوى الإنساني وهي قضية مرض التوحد لدى البشر.

- فاز الفيلم البحريني الروائي القصير "عروس البحر "بجائزة تنويه من لجنة الحكم ، والفيلم للمخرج محمد عتيق.

- نال الفيلم المصري الوثائقي القصير "رحمة" للمخرج محمد الحميدي جائزة أفضل فيلم، وهو يعالج قضايا متلازمة داون.

- حاز الفيلم الإسباني الروائي القصير "invictus" للمخرج keven Machin على جائزة أفضل فيلم، وهو يعالج قضايا الأشخاص المصابين بالشلل النصفي.

كما أعلن المهرجان عن فوز الفيلم النيجيري الوثائقي الطويل "NO U TURN" كأفضل فيلم، والذي يعالج قضايا الهجرة، وهو للمخرج IKE NAEBUE".

كما فاز الفيلم المصري الروائي القصير "موعد حياة" بجائزة لجنة التحكيم من إخراج عمرو البهيدي، وبطولة النجم الفنان أحمد بدير.

والفوز المميز كان للفنان الجزائري أنس تناح والفنانة الجزائرية دليلة نوار حيث نالا جائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة عن دورهما في فيلم حليم الرعد.

تكريمات

كرّمت بمهرجان الأمل السينمائي الدولي في الحفل الختامي النجمة المصرية ليلى علوي على مسيرتها الفنية، وما قدمته من أعمال إنسانية القي الضوء عليها.

كما كرم مدير مركز "AIAS Palermo" على المجهود الجبار الذي يقوم به في احتضان أصحاب الهمم واصحاب الإرادة الصلبة، وإحاطتهم برعاية خاصة من متخصصين ليعيشوا حياة طبيعية تليق بإنسانيتهم.