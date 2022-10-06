أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية "يسهم في تفادي حرب أكيدة في المنطقة".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله عقب لقائه اليوم البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي بالصرح البطريركي في بكركي :"تركز الحديث على التحديات التي نمر بها، وشرحت أولا الأمر المهم الذي هو على مشارف الإنجاز، والمتعلق بترسيم الحدود البحرية".

وأضاف أنه "مع أهمية هذا الاتفاق استراتيجيا، ولكن اليوم أنا شخصيا مسرور لامرين هما اننا نتفادى حربا اكيدة في المنطقة، وثانيا أنه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدا نستطيع الوصول الى ما نريده جميعا".

وأكد ميقاتي أن "وحدة الصف ضرورية في هذا الظرف بالذات، ويجب أن تكون حاضرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بغض النظر عن الشخص وعن آراء كل فريق، ويجب أن نعمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية في هذا الظرف".

وأضاف: "تطرقنا أيضا إلى ملف تأليف الحكومة وأكدت أنني شخصيا آخر شخص يتحدث عن الطائفية، وانني مؤمن بلبنان ووحدته وبناء الدولة"، مشددا على ضرورة "تفادى الحديث عن أي أمور تؤدي إلى مزيد من الشرذمة، وعلينا التحدث بما يقرَب بين جميع اللبنانيين ولا يبعدهم عن بعضهم البعض".