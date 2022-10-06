في إطار تعاونها مع الجهات الرسمية المنوطة بتسيير شؤون العمل الخيري، شاركت مبرة العوازم الخيرية ممثلة برئيس مجلس إدارتها حمد زيد سعود البسيس في الورشة التدريبية الخاصة برؤساء مجالس إدارات المبرات الخيرية الكويتية والمتعلقة بنظام المساعدات الإنسانية.

وفي تصريح صحفي له قال رئيس مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس: إن الهدف من المشاركة بالدورة هو تدريب القائمين على نظام المساعدات المركزي الخاص بالمبرات الخيرية، وكذلك القائمين على الربط الآلي بين الوزارة والجمعيات الخيرية والمبرات تمهيداً لتطبيق النظامين.

وأوضح البسيس أن مثل هذه الورش التدريبية تأتي في إطار تجاوب المبرات الخيرية مع حرص الوزارة على تطوير أداء العاملين في المجال الخيري، مثمناً مشاركة مسؤولي المبرات في تلك الورشة التدريبية برعاية مدير ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي وبحضور رئيس مبرة الكنادرة الخيرية إبراهيم محمد حسن الكندري، ورئيس مبرة الدعم الإيجابي محمد فهيد العجمي، ورئيس الجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان محمد مبارك العتيبي، وعبدالكريم معرفي ممثلاً عن مبرة معرفي، ومحمد أمين دشتي و بدر الشطي عن مبرة دشتي الخيرية.



وضمن مشاركتها الخيرية للاحتفالات والتكريمات الخاصة بالمسابقات القرآنية، شارك كل من رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس ، وأمين الصندوق بالمبرة أحمد حسين الشبو في الاحتفال الخاص بتكريم المشاركين بمسابقة سليمان صالح الرهيماني العشرين لحفظ القرآن الكريم للمهتدين وأبناء الجاليات المسلمة الناطقة بغير اللغة العربية، والذي يتم برعاية لجنة التعريف بالإسلام التابعة لجمعية النجاة الخيرية.

ونوه البسيس إلى أن المبرة تشارك في مثل هذه الاحتفالات تشجيعاً للمحفظين والمتسابقين من الجاليات والمهتدين الجدد، مشيدا بجهود القائمين على المسابقة التي شهدت حضور لفيف من ممثلي العمل الخيري والدعوي بالكويت