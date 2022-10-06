لقد بات العالم الافتراضى ركنا أساسيا من أساسيات حياتنا لا نعيش من دونه و تداخل فى أدق تصرفاتنا و أحاسيسنا البشرية بما قد يشكل خطرا على أسس العلاقات الاجتماعية الأصيلة بيننا و بدلا من أن يكون إيجابيا فى تأثيره علينا أصبحت سلبياته أكثر فنحن نعيش فى زمن تغيرت فيه ملامح الحياة الطبيعية فى كافة أشكالها و مناحى العيش فيها و ارتبطنا ارتباطا جذريا بآلة التصقت فى أيدينا و كأنها عصاة كفيف لا نسترشد طريقنا إلا بها حتى أحاسيسنا تجمدت فى ثنايا تلك الشاشة البلورية الصغيرة لا نتلاقى إلا من خلالها أفراحا و عزاء، تعاطفا أو حتى هجاء، نفتح أعيننا على نوره المبهر يغشانا نقرأ و نكتب و لعل الواحد منا بات عاجزا عن الحياة بدون هاتفه المحمول.

فى حكاياتنا القديمة كنا نتسامر بقصص الساحرة العجوز و الكرة السحرية التى ترى فيها من هم فى آخر الدنيا و تصاحبنا هذه الكرة فى أحلامنا منبهرين .. و ها هى نفس الكرة السحرية أو يمكن ان نطلق عليها فانوس علاء الدين أيضا تصاحبنا فى زماننا .. تلازمنا صحوا و مناما و سكنتنا الساحرة العجوز و جمدت بسحرها كل الأحاسيس و العلاقات الإجتماعية فى عالم افتراضى على أرض فيسبوكية، تويترية، انستجرامية، و أى خيال يأخذنا إلى لا شئ .. !

نحن فى حاجة إلى أن نغادر السوشيال ميديا إلى واقعنا الأصلى لا الإفتراضى، نتراحم كما كنا نتلاقى بحميمية كما كنا ، نحب، نكره، نتزاور، نشعر أنا على قيد حياة واقعية فالافتراض جعلنا موتى على قيد الحياة .

تلك الخطورة الاجتماعية التى بجب أن نتنبه إليها و لست أدعو لمقاطعة السوشيال ميديا و لا محاربة الحداثة و التطور و لكنى أدعو للحفاظ على جذورنا الإجتماعية، تقاليدنا و الموروث الثقافى و الدينى الذى وجدنا عليه آبائنا .. تعود الأسرة لترابطها و تتواصل علاقاتنا الطبيعية باللقاء المباشر لا نفترض حبا بيننا و لكن نعيشه على أرض مشتركة .. نخشى على أولادنا و نؤمنهم فكريا فتلاقى الثقافات بشكل عشوائى و بدون ضوابط أخلاقية و مجتمعية نتائجه السلبية أكثر منها إيجابية و تتحول عقول الصغار بلا أمن فكرى إلى مرتع لأساليب غسيل المخ و الاستقطاب بدءا من الأفكار المنفتحة إلى حد الإنحلال بدعاوى المدنية و انتهاء بتجنيد ضعاف النفوس بأفكار هدامة و دعاوى إرهابية .

أفيقوا أيها السادة من سكرة هذا العالم الافتراضى و تأثيره السلبى على واقعنا و تعالوا ننقذ ما يمكن إنقاذه من قيمنا و تقاليدنا التى توارت أمام عالم افتراضي ما كان يجب أن يبعدنا عن عالمنا الحقيقي.