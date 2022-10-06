يعرف منذ فترة طويلة، منذ فترة زواجه من الأميرة ديانا أن الملك تشارلز الثالث لا يحب أن تحتل النساء في حياته عناوين الأخبار خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالموضة.

حسب كتاب The New Royals للخبيرة الملكية كاتي نيكولز فإن الملك تشارلز الثالث يحب تسليط الأضواء عليه وبالتالي يغار من الاهتمام الذي تناله أميرة ويلز كيت ميدلتون بسبب إطلالاتها الأنيقة.

"ظهرت مشاكل الغيرة من ديانا في وقت مبكر من زواجهما" كتبت نيكولز، في مقتطف حصل عليه موقع Entertainment Tonight: "لم يستطع تشارلز الثالث أن يفهم لعبة الإعلام الجديد ، كونه أميرًا مولودًا وملكًا في المستقبل كان عمله أقل أهمية من جمال زوجته وتصرفاتها". قد يعتقد المرء أن تشارلز تعلم الدرس من خلال تلك التجربة وأدرك أن قوة النظام الملكي لا تقع على أكتاف شخص واحد.

بدلاً من ذلك، انتقلت هذه المشكلات إلى علاقته بالأمير ويليام، الذي تزوج كيت في عام 2011. فجأة ، كان على تشارلز أن يشارك الأضواء مع امرأة أصبحت ملابسها العصرية في قلب الحدث. وجاء في المقتطف: "كان تشارلز غاضبًا في بعض الأحيان لأن فساتين كيت كانت تحظى باهتمام إعلامي أكبر من أعماله". كانت هذه هي المشكلة دائمًا مع تشارلز - الأعضاء الآخرون في العائلة المالكة يتمتعون بشعبية أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى - ولم يتمكن في بعض الأحيان من التغلب على هذه الحقيقة.