أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين بجائزة (الكويت لعام 2021) التي تمنحها المؤسسة سنويا للعلماء العرب المتميزين ممن حققوا إنجازات بارزة ومساهمات اصيلة في مسيرتهم البحثية.



وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور خالد الفاضل في بيان صحفي اليوم الخميس أن إعلان أسماء الفائزين بجائزة الكويت جاء بعد اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة وتوصيات مجلس الجوائز في المؤسسة وكذلك لجان تحكيم الجائزة.



وأعرب الفاضل عن تمنياته للفائزين بتحقيق المزيد من النجاح البحثي الذي يعكس الصورة المشرفة للباحثين العرب وعطائهم المتميز ودورهم في إثراء العلم في مختلف مجالاته.



وأفاد البيان بأن قيمة الجائزة تبلغ 40 ألف دينار كويتي (نحو 132 ألف دولار أمريكي) لكل مجال من مجالاتها الأربعة.



وأضاف أن جائزة العلوم الأساسية بمجال علوم الفيزياء في تخصص (فيزياء الحالة المكثفة) منحت مناصفة بين العالم السعودي الدكتور عثمان بكر والعالم المصري الدكتور عمر عبدالصبور اللذان يعملان معا بقسم العلوم والهندسة الفيزيائية في جامعة (الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية) تركزت أبحاثهما على استخدام مادة (البيروفسكايت) في تطبيقات الطاقة الشمسية وكذلك مستشعرات الإشعاعات عالية الطاقة.



وأوضح أنه في مجال العلوم التطبيقية عن موضوع (العلوم التطبيقية الطبية) فاز فيها مناصفة كل من العالم المصري الدكتور نبيل صيدح الذي يشغل حاليا منصب مدير مختبر الغدد الصماء العصبية البيوكيميائية في معهد البحوث السريرية في مونتريال كندا والعالم اللبناني الدكتور علي طاهر الذي يشغل منصب أستاذ بوحدة أمراض الدم والأورام في قسم الطب الباطني ومدير معهد نايف باسيل في الجامعة الأمريكية في بيروت.



وذكر البيان أن موضوع أبحاثهما وتجاربهما العلاجية قاد الى آفاق جديدة لعلاج مرضى اضطراب الدم (الثلاسيميا) بالإضافة الى تطوير أدوية جديدة وفعالة لعلاج ارتفاع الكوليسترول.



وبين أنه في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية عن موضوع (العلوم التربوية) فاز بالجائزة العالم اللبناني الدكتور فؤاد عبدالخالق الذي يشغل منصب عميد كلية التعليم في جامعة نورث كارولينا (تشابل هل) في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار إلى أن وقد أبحاثه تركزت في العديد من المواضيع التي تخص مجال تعليم العلوم وتعلمها مع التركيز على أهمية ادخال منهج STEM (العلوم-التكنولوجيا-الهندسة -الرياضيات) في الفصول الدراسية لصقل مهارات الطلاب وتطوير مهاراتهم.



وأضاف أنه بمجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب عن موضوع (علم اللغويات تخصص اللسانيات المعجمية والنحو العربي) فاز بالجائزة العالم اللبناني الدكتور رمزي بعلبكي الذي يشغل منصب رئيس دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى بالجامعة الأمريكية في بيروت.

وأوضح أن أبحاثه تركزت في مجال اللسانيات المعجمية وله العديد من المنشورات البحثية والكتب المحررة والقواميس خلال السنوات العشرين الماضية.



يذكر أن (جائزة الكويت) أنشئت عام 1979 تماشيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحقيقا لأهدافها في دعم الأبحاث العلمية وتشجيع الابتكار والإبداع بمختلف فروع العلوم والمعرفة.



وكانت المؤسسة أعلنت في يوليو الماضي أسماء الفائزين (بجائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب) لعام 2021 التي تهدف إلى تكريم العلماء والباحثين الكويتيين من فئة الشباب الذين يحملون درجة الدكتوراه في مختلف حقول المعرفة وتشجيعهم على زيادة متابعتهم لأبحاثهم العلمية التي تتوجه إلى خدمة المجتمع.