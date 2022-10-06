أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه تعرض للاضطهاد خلافا للرؤساء السابقين لبلاده.

ونفى ترامب ، في تصريحات له ارتكاب أية مخالفات ، وقال " إنهم يستهدفونني من أجل إسكاتي".

ومن ناحية أخرى انتقد ترامب التفتيش الذي أجراه ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي " إف بي آي " لمقر إقامته في فلوريدا في شهر أغسطس الماضي.

لكن ترامب قال ساخرا إن هذا التحقيق ، أكسبه الكثير من الدعاية المجانية لمنتجعه تقدر بنحو 5 مليارات دولار.

ويذكر أن ترامب يخوض معركة قانونية مكثفة مع وزارة العدل في أعقاب تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجعه " مارـ آ ـ لاجو بولاية فلوريدا والعثور على عشرات الوثائق السرية بما أثار الحديث عن انتهاكه للقوانين الفيدرالية المتعلقة بحفظ السجلات الرئاسية.