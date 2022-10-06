أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، البرنامج التنفيذي "للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة" كأحد البرامج التنفيذية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، الذي يُعد للتوجه الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في سلطنة عُمان، لتشجيع تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المقدمة وتوطينها بعد مراجعة استراتيجيات عدة دول في هذا المجال.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الخميس، يهدف البرنامج إلى بناء شراكات ومنظومة تعاون وتكامل مع المؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية ورواد الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والدفاع والأمن والرعاية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحفيز مختلف القطاعات وتوطين الصناعات القائمة على إنتاج المكونات الأساسية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ودعم تحديث منظومة التعليم وإيجاد بيئة تنظيمية وتشريعات مرنة وتحديد ومراجعة معايير القياس والمؤشرات لتتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في سلطنة عُمان.

ويتضمن البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة 4 محاور هي تعزيز إنتاجية القطاعات المستهدفة للتنويع الاقتصادي وتنمية القدرات البشرية في الذكاء الاصطناعي ، وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية وحوكمة الذكاء الاصطناعي برؤية محورها الإنسان .

وتشمل التقنيات الممكنة للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة إنترنت الأشياء، والطائرات والمركبات ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والواقع الافتراضي والمعزز، أما بالنسبة لتقنيات الذكاء الاصطناعي المستهدفة فهي تعلم الآلة والتعلم العميق والرؤية الآلية وتمييز الصوت والكلام ومعالجة اللغة، بالإضافة إلى التحليل الذكي واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.