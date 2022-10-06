درت مزادات مخصصة لشخصية جيمس بوند، بيعت خلالها خصوصاً نسخة عن سيارة "أستون مارتن" استُخدمت في مشاهد مجازفة، 6,87 ملايين جنيه استرليني (7,7 ملايين دولار)، وهي أموال ستُستخدم لتمويل جمعيات، على ما أعلنت دار "كريستيز".

وتخطت نتائج هذه المزادات التي انتهت الأربعاء، إجمالي إيرادات المزادات الخيرية السابقة المرتبطة بعالم جيمس بوند من تنظيم دار كريستيز، على ما أعلنت دار المزادات.

وقد وجدت كامل القطع الـ61 المباعة من شركة "إيون برودكشنز" المنتجة لأفلام جيمس بوند، من يشتريها خلال هذا المزاد الذي أقيم احتفالاً بذكرى مرور ستين عاماً على انطلاق هذه السلسلة على الشاشات السينمائية.

ويعود ريع المزاد إلى 45 جمعية، بينها مؤسسة الأمير تشارلز (التي تحمل اسمه قبل أن يصبح ملكاً إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية) في الثامن من أيلول/سبتمبر، إضافة إلى جمعيات أخرى بينها الصليب الأحمر واليونيسف.

وبيعت نسخة من "أستون مارتن دي بي 5" التي استُخدمت في مشاهد المجازفة لفيلم جيمس بوند ("نو تايم تو داي")، في مقابل 2,922 مليون جنيه استرليني (3,35 ملايين دولار).

كما بيعت ساعة من علامة "أوميغا" التجارية، وضعها الممثل دانيال كريغ عند طرح هذا الفيلم سنة 2021، في مقابل 226 ألفاً و800 جنيه استرليني (حوالى 260 ألف دولار). كذلك بيعت بزة ارتداها هذا الممثل في فيلم "سكاي فال" الذي طُرح سنة 2012، في مقابل 44100 جنيه استرليني (حوالى 50 ألف دولار)..

وبيعت نسخة من سيناريو فيلم "كازينو رويال" تحمل توقيع المنتجين والممثلين وكتاب السيناريو، في مقابل 69300 جنيه استرليني (79 ألف دولار)، فيما بيعت قائمة طعام من فيلم "ثاندر بال" سنة 1965، في مقابل 60500 جنيه استرليني (69 ألف دولار).